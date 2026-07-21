Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo

Aveva 97 anni. Fu un autentico protagonista del ciclismo toscano, con all'attivo anche due convocazioni nella Nazionale italiana

Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo

Db Clusone (Bergamo) 13/07/2026 - amichevole / Atalanta-Atalanta U20 / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Un grave lutto ha colpito Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli: è scomparso suo padre Amerigo. Aveva 97 anni.

Sarri, addio al papà Amerigo

Sarri

La Gazzetta lo ricorda per la sua bravura nel ciclismo:

“Corridore completo, considerato un passista-scalatore con un buon spunto veloce,  passò tra i dilettanti nel 1947. In sei stagioni raccolse 37 vittorie con diverse formazioni, tra cui G.S. Castellani, U.S. Rifredi, Assi Firenze e soprattutto l’Aquila Montevarchi, società con la quale visse gli anni più importanti della carriera. C

on la maglia rossoblù conquistò oltre cinquanta affermazioni complessive e fu tra i protagonisti del periodo d’oro del sodalizio montevarchino nei primi anni Cinquanta, insieme ad altri grandi interpreti come Falsini, Bartolozzi e Tognaccini. Le sue prestazioni gli valsero anche due convocazioni nella Nazionale italiana. “

Il cordoglio dell’Atalanta

Maurizio Sarri allenatore della Lazio

Si legge sul sito nerazzurro:

“Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri.

Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze.

Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra.”

Condoglianze alla famiglia Sarri.