Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo
Aveva 97 anni. Fu un autentico protagonista del ciclismo toscano, con all'attivo anche due convocazioni nella Nazionale italiana
Sarri, addio al papà Amerigo
La Gazzetta lo ricorda per la sua bravura nel ciclismo:
“Corridore completo, considerato un passista-scalatore con un buon spunto veloce, passò tra i dilettanti nel 1947. In sei stagioni raccolse 37 vittorie con diverse formazioni, tra cui G.S. Castellani, U.S. Rifredi, Assi Firenze e soprattutto l’Aquila Montevarchi, società con la quale visse gli anni più importanti della carriera. C
on la maglia rossoblù conquistò oltre cinquanta affermazioni complessive e fu tra i protagonisti del periodo d’oro del sodalizio montevarchino nei primi anni Cinquanta, insieme ad altri grandi interpreti come Falsini, Bartolozzi e Tognaccini. Le sue prestazioni gli valsero anche due convocazioni nella Nazionale italiana. “
Il cordoglio dell’Atalanta
Si legge sul sito nerazzurro:
“Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri.
Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze.
Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra.”
Condoglianze alla famiglia Sarri.