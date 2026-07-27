Lutto per Luciano Spalletti: si è spenta la mamma Ilva

Aveva 93 anni. Il cordoglio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore"

Lutto per Luciano Spalletti: si è spenta la mamma Ilva

Juventus' Italian coach Luciano Spalletti looks on from the technical area during the Italian Serie A football match between Juventus and AS Roma at the Allianz stadium in Turin, northern Italy, on December 20, 2025. MARCO BERTORELLO / AFP

Un grave lutto ha colpito Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli: è scomparsa sua mamma Ilva. Aveva 93 anni.

Spalletti, addio a mamma Ilva

Luciano Spalletti allenatore della Juventus

Mamma Ilva viveva in provincia di Firenze. È stata spesso ricordata dal tecnico di Certaldo come una delle figure fondamentali della sua vita. Basti ricordare l’episodio della bandiera dell’Italia cucita per il piccolo Luciano in occasione dei Mondiali del 1970.

Le più sentite condoglianze alla famiglia Spalletti. Arriva anche il messaggio del Napoli:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva

Gli insulti in quel Fiorentina-Napoli

Spalletti Italia europei

Una prova del legame profondo con sua mamma è dato da un episodio risalente ai tempi in cui Spalletti era allenatore del Napoli. Ricorderete quel Fiorentina-Napoli dell’agosto 2022, quando l’ex allenatore azzurro avanzò verso un tifoso viola presente in tribuna per dirgli qualcosa.

Quel tifoso aveva insultato sua mamma per diversi minuti, come lo stesso Luciano avrebbe poi raccontato in conferenza stampa nel post partita.

 