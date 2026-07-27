Lutto per Luciano Spalletti: si è spenta la mamma Ilva
Aveva 93 anni. Il cordoglio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore"
Spalletti, addio a mamma Ilva
Mamma Ilva viveva in provincia di Firenze. È stata spesso ricordata dal tecnico di Certaldo come una delle figure fondamentali della sua vita. Basti ricordare l’episodio della bandiera dell’Italia cucita per il piccolo Luciano in occasione dei Mondiali del 1970.
Le più sentite condoglianze alla famiglia Spalletti. Arriva anche il messaggio del Napoli:
“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva“
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva.
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2026
Gli insulti in quel Fiorentina-Napoli
Una prova del legame profondo con sua mamma è dato da un episodio risalente ai tempi in cui Spalletti era allenatore del Napoli. Ricorderete quel Fiorentina-Napoli dell’agosto 2022, quando l’ex allenatore azzurro avanzò verso un tifoso viola presente in tribuna per dirgli qualcosa.
Quel tifoso aveva insultato sua mamma per diversi minuti, come lo stesso Luciano avrebbe poi raccontato in conferenza stampa nel post partita.