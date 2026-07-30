Luigi Trapani, di Piano di Sorrento, domina la Junior Next Gen Under 10 di Fiuggi

Promessa del tennis italiano, Trapani (della Pagard Tennis Sorrento) ha nettamente battuto in finale il romano Benveduti 6-1 6-1. Si è così già qualificato per il Master di novembre.

Luigi Trapani promessa del tennis italiano

Nella tappa di Fiuggi della Junior Next Gen di tennis bene gli Under della Campania: al Centro federale di Fiuggi, sono arrivate vittorie e finali nelle varie categorie in programma. Tra gli Under 10 successo di Luigi Trapani della Pagard Tennis Sorrento – maestro Francesco Gargiulo, Garden Bar Massa Lubrense – che ha battuto in finale il romano Benveduti 6-1 6-1. Trapani ha poi fatto il bis in doppio in coppia con Pierpaolo Stabile dell’Asd Pontecagnano) in un derby tutto campano in finale contro Francesco Sansone e Giovanni Ronca dell’Asd Pontecagnano, 6-2 6-3. Con questa vittoria Trapani si è già qualificato per il master di novembre (a Bologna o Torino) dove ovviamente ci saranno tutti i migliori.

Nella categoria Under 10 femminile finale per Letizia Preziosi dell’Avellino Tennis Academy che ha perso di un soffio in finale con la catanese Tringali. Preziosi ha anche vinto il doppio in coppia con Del Torrione di San Benedetto in finale sulle catanesi Tringali-Drago. Nella categoria Under 12 è arrivata nel femminile la finale del doppio con Viviana Marino e Federica Papa del Tennis Ercole che hanno ceduto solo con le pugliesi Barresi-Iadarola 6-4 6-2. Nell’Under 12 maschile finale per Domenico Adamo della Napoli Tennis Center in coppia con l’emiliano Salvatori, sconfitti solo da Giovannini-Muscella di Roma, 6-4 6-2. Dal 2 agosto altro torneo al centro federale di Castel di Sangro per la Macroarea Sud Italia.

Ad agosto, invece, dal 19 al 27, ci sarà l’atteso Master Kinder Roma.