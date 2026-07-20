L’indagato Bastoni (per prostituzione minorile) interessa l’Al Hilal la squadra di Inzaghi

Bastoni d’Arabia

Bastoni se ne va in Arabia Saudita? È possibile. Ne parla Gianluca Di Marzio che dà la notizia sui social. Ricordiamo che Bastoni è indagato per prostituzione minorile e che si è rifiutato – legittimamente – di presentarsi in Procura per l’interrogatorio. Di Bastoni indagato non sappiamo più nulla. Aspettiamo, non crediamo che anche questo si riveli un caso di Insabbiopoli.

Intanto Di Marzio scrive:

“L’Al-Hilal di Simone Inzaghi è interessato ad Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro che l’allenatore ha ovviamente già avuto all’Inter. Da capire se si concretizzerà una prima offerta per il classe ‘99: prima il club arabo deve far partire un giocatore straniero tra quelli in rosa”.

Ma non piaceva a Real Madrid e Barcellona?

I media avevano lanciato in passato notizie di interessamenti del Real Madrid e del Barcellona per lui. Notizie che ci avevano lasciato abbastanza sorpresi. Questa decisamente meno, la troviamo più realistica.

In attesa di novità, ricordiamo lo stretto rapporto tra Insabbiopoli e l’Inter. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Rocchi nonostante le pressioni di Marotta e Viglione (Federcalcio) le cui telefonate però non si trovano, e nonostante le pressioni dell’Inter per designazioni arbitrali gradite. Chiesta l’archiviazione anche per l’Inter la cui iscrizione nel registro degli indagati non era stata proprio data dai media. Roba da avere paura.