LeBron James giocherà ai Philadelphia 76ers: contratto biennale da 8 milioni di dollari

A fine giugno era arrivata la notizia ufficiale: LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni. Da quel momento l’NBA si è fermata in attesa di una sua decisione: quale sarà la sua prossima squadra? Dopo 24 giorni di trepidante attesa la risposta è arrivata. Come riportato dall’insider ESPN Shams Charania, LeBron James ha deciso di firmare un contratto biennale da 8 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers, con opzione per il secondo.

Dopo la sua decisione di lasciare Los Angeles, le voci confermavano la volontà del giocatore di giocare ancora, riducendo il proprio stipendio per poter andare a giocare in una squadra dove potesse avere una concreta chance per il suo quinto e ultimo titolo. LeBron passerà infatti dai 52 milioni di dollari annui della scorsa stagione, ai 4 milioni delle prossime due.

Perchè LeBron ha scelto Philadelphia

A 41 anni, dopo aver vinto 4 titoli NBA, 4 premi di MVP e aver conquistato il titolo di miglior marcatore della storia del gioco, le strade erano due: ritirarsi o concedersi un’ultima occasione, ma che fosse reale. Philadelphia, al momento, dispone oggettivamente del miglior roster per poter puntare alla vittoria del campionato.

A inizio mese, tramite uno dei scambi più clamorosi degli ultimi anni, hanno ingaggiato Jaylen Brown dai Boston Celtics, già campione NBA e MVP delle Finali 2024. Brown si aggiunge però ad un gruppo già talentuoso con due giovani talenti come Tyrese Maxey e VJ Edgecombe e un Joel Embiid, MVP della Lega nel 2023, il quale, se fisicamente integro, fa sempre la differenza.

Il quintetto quindi sarebbe composto da: Maxey, Edgecombe, Brown, LeBron, Embiid. Sulla carta è potenzialmente una macchina da guerra, ma la NBA degli ultimi anni ci ha dimostrato che i cosidetti “superteam” non sempre soddisfano le aspettative. Sta di fatto che se LeBron James cercava una squadra dove poter lottare un’ultima volta per il vertice del lega, l’ha trovata eccome.