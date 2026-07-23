Le quote di Conte ct dell’Italia crollano: ieri era a 12, oggi a 2,75. Alla fine decideranno i soldi della Serie A
I bookmakers hanno annusato l'aria: il no di Guardiola è probabile, ma ormai è una corsa a tre con Pirlo. Mancini pare fuori dalla corsa
Cosa sanno i bookmakers che noi non sappiamo? Più che altro pare che abbiano annusato il no di Guardiola, e che abbiano capito che alla fine la corsa alla panchina della Nazionale sarà decisa dai soldi dei club di Serie A. Ragion per cui ecco che le quote di Antonio Conte ct crollano vertiginosamente, di colpo.
Come emerge dall’analisi dei betting analyst di Planetwin365 e Goldbet – riporta Agipronews – “crolla a 2,75 la quota del Conte-bis, rispetto al 12,00 di appena ventiquattro ore fa. Ecco che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si riporta in pole per il ruolo di ct, alla pari con Andrea Pirlo”.
Rimane in scia Pep Guardiola, a 3,50. Invece ieri sera Roberto Mancini ha rivelato che non ci sono stati contatti con i nuovi vertici della Figc, ed ecco che, da nome caldo, per i bookie Mancini viene tagliato fuori dalla corsa e si attesta a 7,50.