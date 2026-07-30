Lazio, lite in allenamento: Gattuso perde la pazienza e allontana Taylor – VIDEO

Taylor, finito a terra dopo un tackle, aveva chiesto a Gattuso di fermare il gioco. Al rifiuto di quest'ultimo, il centrocampista dice qualcosa che non deve essere piaciuto a Ringhio, il quale decide di mandarlo fuori

Lazio, lite in allenamento: Gattuso perde la pazienza e allontana Taylor – VIDEO

Db Bergamo 26/03/2026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Irlanda del Nord / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Si era presentato mandando frecciate non troppo velate a Lotito e sta continuando a imporre il suo carattere anche in casa Lazio: del resto, Gennaro Gattuso noi lo conosciamo bene. Stamattina, nella seduta di allenamento a Formello, dopo un acceso diverbio con Taylor ha deciso di mandarlo negli spogliatoi. Il video.

Gattuso manda via Taylor: il video

Gattuso

Nel video si vede Taylor finire a terra dopo un tackle. Dopo aver chiesto il fallo, non concesso da Gattuso, dice qualcosa al tecnico e alza il braccio. A questo punto arriva il momento più acceso, con Ringhio che si dirige verso il centrocampista intimandogli di andare fuori. L’ex Ajax non può fare altro che togliersi il fratino e andarsene.

Tutto è bene quel che finisce bene

 

Il caso, ovviamente come tutte le cose di campo, è finito tra i sorrisi. Secondo quanto riportato da La Lazio Siamo Noi.it, Taylor avrebbe subito la più cameratesca delle punizioni: costretto a passare in uno stretto corridoio formato dai compagni e a prendere scappellotti a destra e a manca. Nessun intervento della società.