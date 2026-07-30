Lazio, lite in allenamento: Gattuso perde la pazienza e allontana Taylor – VIDEO

e. Stamattina, nella seduta di allenamento a Formello, dopo un acceso diverbio con Taylor ha deciso di mandarlo negli spogliatoi. Il video. Si era presentato mandando frecciate non troppo velate a Lotito e sta continuando a imporre il suo carattere anche in casa Lazio: del resto, Gennaro Gattuso noi lo conosciamo benIl video.

Gattuso manda via Taylor: il video

Nel video si vede Taylor finire a terra dopo un tackle. Dopo aver chiesto il fallo, non concesso da Gattuso, dice qualcosa al tecnico e alza il braccio. A questo punto arriva il momento più acceso, con Ringhio che si dirige verso il centrocampista intimandogli di andare fuori. L’ex Ajax non può fare altro che togliersi il fratino e andarsene.

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn — Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026

Tutto è bene quel che finisce bene

Il caso, ovviamente come tutte le cose di campo, è finito tra i sorrisi. Secondo quanto riportato da La Lazio Siamo Noi.it, Taylor avrebbe subito la più cameratesca delle punizioni: costretto a passare in uno stretto corridoio formato dai compagni e a prendere scappellotti a destra e a manca. Nessun intervento della società.