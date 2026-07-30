L’assessore Cosenza: “Il nuovo Maradona avrà posti vicino al campo. Ampio parcheggio per le moto”

A Canale 9: "Avrà 5mila posti in più e una tribuna con 40 box per posti Vip. Sarà uno stadio moderno, con ottima visibilità da ovunque, per i tifosi popolari e per chi può spendere di più"

Nella serata di ieri è arrivato il via libera del Comune di Napoli sui lavori di ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona per strappare la nomina per gli Europei del 2032. Giovanni Malagò da domani valuterà le diverse città canditate ad ospitare delle partite della competizione continentale.

L’assessore Cosenza ha illustrato il progetto di qualificazione dello Stadio Maradona: le sue parole

Edoardo Cosenza (assessore del comune partenopeo alle Infrastrutture) ha spiegato a Canale 9 il progetto di ristrutturazione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta:

“Avrà 5mila posti in più e una tribuna con 40 box per posti Vip. Sarà uno stadio moderno, con ottima visibilità da ovunque, per i tifosi popolari e per chi può spendere di più. Le partite si potranno vedere anche stando vicino al campo ed è questa la cosa più impattante. Si sacrificherà la pista di atletica, ma allo stadio di Fuorigrotta non si è mai fatta una gara di atletica di livello”.

L’intervento continua:

“Nessuno ha mai visto lì tornei di atletica. Il campo non si può toccare, quindi non si possono fare il lancio del giavellotto o il salto in alto e in lungo, per fare un esempio. Poi, vi do un’anticipazione: costruiremo uno stadio di atletica per la città. Ma non mi chieda dove, perché non è stato ancora stabilito. Per l’avanzamento dei lavori, quelli per realizzare il terzo anello sono già cominciati. State tranquilli finiremo tutto entro il 2030.Quello che procede non è un semplice maquillage ma una rivoluzione”.

“I rapporti con De Laurentiis sono otttimi”

“Quello che io definisco lo “stadio identitario”, avrà nuovi esterni. Quelli attuali risalgono a Italia ’90. Oltre a un piccolo parcheggio Vip di 30 posti per evitare che via Tansillo si chiuda per le partite, ci sarà un grande parcheggio su due piani. Capiente per 800 automobili e per centinaia di motociclette. Anche il trasporto pubblico avrà le sue belle novità. I treni sulla linea metropolitana saranno più frequenti e, a questi, vanno aggiunti quelli della Cumana e della Linea 6. Quali altri stadi in Italia sono collegati al resto della città da ben tre metropolitane? I rapporti con il presidente De Laurentiis sono ottimi. A lui mi inchino. È un genio del calcio che ci ha fatto vincere due scudetti. Nel rispetto delle regole faremo tutto. Se il presidente vuole investire con noi o diversamente, può farlo. Penso al Maradona Experience, museo del mito su Maradona e sul Napoli, che possiamo ospitare nel nuovo stadio se a lui va bene”.