L’aggressività dell’Argentina le si è ritorta contro: il loro futuro si presenta grigio

As: "Sembra che persino i giocatori di qualità debbano avere un eccesso di durezza per giocare in questa Argentina. Hanno pensato ai rigori per fermare la Spagna, ma questa volta non è andata bene."

La vittoria della Spagna ai danni dell’Argentina è stata probabilmente l’affermazione definitiva di un nuovo corso che ha già preso il via: organizzazione, pressing e tanto, tanto calcio. L’Argentina, che ha provato a contrastare questo modo di giocare affidandosi alla sola aggressività, si è vista ritorcere contro la propria stessa arma. L’analisi su AS.

Argentina, l’aggressività non ha pagato

Si legge su As:

“A corto di qualità, dopo essersi vista superata dalla Spagna, l’Argentina ha lasciato la scena che solitamente appartiene a Messi agli Otamendi, Paredes ed Enzo Fernández.

Il modo di comportarsi durante la partita, con una spinta fuori tempo da una parte e un intervento scomposto dall’altra, è culminato nel vergognoso finale, preceduto dall’espulsione di Enzo, arrivata per aver travolto Cubarsí e aver rimediato in modo giusto il secondo cartellino giallo.”

As cita Paredes, autore di uno show indegno, sostenendo che senza la protezione di Messi probabilmente non sarebbe nemmeno arrivato a questo Mondiale. E una volta entrato in campo ha subito iniziato la sua personale guerra fatta di provocazioni e fal

Un futuro grigio

Per AS sembra che persino i giocatori di qualità debbano avere un eccesso di durezza per giocare nell’Albiceleste. Ma alla fine l’Argentina si è spinta talmente tanto oltre il limite da trovare soltanto l’espulsione di Fernández.

La chiosa:

Sono i re dell’altro calcio, gli argentini: quelli che meglio interpretano il gioco dell’esperienza, quelli che riescono a far uscire gli avversari dalla partita come se fosse un’arte. È così che sono riusciti a trascinare la sfida ai tempi supplementari, un territorio che conoscono molto bene perché finiscono per mandare fuori di testa gli avversari.

Hanno pensato ai rigori come antidoto per fermare la Spagna, ma questa volta non hanno avuto la ricompensa sperata. Il futuro si presenta grigio.