Inter, Khalaili rischia di saltare: il Coni ha chiesto ulteriori accertamenti fisici
Nerazzurri beffati? Lo riporta la Gazzetta: "Ci saranno nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì. Fino a quel momento non sarà quindi possibile tesserare l’erede di Dumfries"
Praticamente all’Inter (tolte i fatti che la circondano), almeno una volta ogni tot anni, gli deve succedere che un acquisto salti per i più disparati motivi: da Samardzic a Khalaili.. Stavolta per l’esterno israeliano ci sono motivazioni mediche, che avrebbero spinto il Coni a richiedere ulteriori accertamenti. Ne parla la Gazzetta.
Inter, salta Khalaili?
Si legge sulla Gazzetta:
“L’esterno israeliano ha sostenuto ieri a Milano le visite di idoneità sportiva, propedeutiche al suo trasferimento ufficiale in Serie A, ma l‘Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì.
Fino a quel momento non sarà quindi possibile tesserare l’erede di Dumfries, per cui l’Inter aveva deciso di investire 25 milioni di euro più bonus dopo una serrata trattativa con i belgi dell’Union Saint-Gilloise”