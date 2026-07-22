Infortunio Buongiorno, il prof Castellacci: “Potrebbe esserci anche altro, l’operazione non è un buon segnale”

A Radio Marte: "A giugno si è tolto una cisti al ginocchio? Qualcosa vuol dire. Questo ginocchio non ha dato i risultati sperati"

Alessandro Buongiorno sarà operato. Per lui lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro.

Il professor Castellacci sull’infortunio di Buongiorno

Proprio dell’infortunio del centrale azzurro, a Radio Marte, parla il professor Enrico Castellacci ex medico della Nazionale:

“Non posso esprimermi con precisione sull’infortunio di Buongiorno, ma se si parla solo di una lesione del menisco mediale si risolverebbe il tutto in un mese, al massimo in un mese e mezzo. Invece se si parla di 2-3 mesi, anche se non da fonti ufficiali, vuol dire che potrebbe esserci dell’altro. Ipotizzando, non avendo letto gli esami, se ci sono delle complicazioni, ad esempio legate alla cartilagine oppure perchè viene fatta una sutura meniscale allora ovviamente i tempi si allungano. Però dipende dal tipo di intervento reale che viene fatto e quello che c’è realmente nel suo ginocchio”.

L’ex dottore dell Nazionale italiana ha poi concluso il suo intervento su Alessandro Buongiorno:

“A giugno si è tolto una cisti al ginocchio? Qualcosa vuol dire. Onestamente è difficile essere corretto intellettualmente senza conoscere le cose con chiarezza. Forse, immagino, questo ginocchio non ha dato i risultati sperati dopo la prima operazione. In ogni caso un intervento chirurgico che fa saltare l’intera preparazione non è un buon segno per il ragazzo. In ogni caso conosco bene il prof. Cugat, abbiamo condiviso tanti congressi, pur avendo anche qualche volta teorie diverse E’ un medico in gamba, Buongiorno è in buone mani”.