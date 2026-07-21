Il presidente della Conmebol: “I Mondiali del 2030 saranno a 64 squadre”
Se davvero dovesse essere presa questa decisione, la frattura tra Uefa e Fifa diventerebbe praticamente insanabile. Guardiamo il lato positivo: magari stavolta l'Italia si qualifica...
Evidentemente la Fifa vuole fare le cose ancora più in grande, sarà perché sa che i ricavi dei prossimi Mondiali non saranno minimamente paragonabili a quelli di quest’anno, sarà perché ormai ha preso questa strada, sta di fatto che il Mondiale del 2030, che si giocherà in sei Paesi di tre continenti (Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina e Paraguay), potrebbe essere disputato con 64 squadre. Il condizionale è d’obbligo: non c’è niente di ufficiale, anche se il presidente della federazione sudamericana si è lasciato sfuggire qualcosa su X.
Mondiali 2030, lo spoiler di Dominguez
Si legge su X:
La prossima si gioca in casa! Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, Un grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione con 64 squadre.
¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f
— Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026
Una frattura insanabile
Va da sé che, se davvero dovesse essere presa questa decisione, la frattura tra Uefa e Fifa diventerebbe praticamente insanabile. Lo strappo c’è già stato, con Ceferin che non ha presenziato alla finale disputata l’altro ieri. La federazione europea si era già espressa contro il Mondiale a 48 squadre, figuriamoci quale potrebbe essere la sua reazione di fronte a questa ipotetica decisione.
Guardiamo il lato positivo: magari stavolta l’Italia si qualifica…