Il presidente della Conmebol: “I Mondiali del 2030 saranno a 64 squadre”

Evidentemente la Fifa vuole fare le cose ancora più in grande, sarà perché sa che i ricavi dei prossimi Mondiali non saranno minimamente paragonabili a quelli di quest’anno, sarà perché ormai ha preso questa strada, sta di fatto che il Mondiale del 2030, che si giocherà in sei Paesi di tre continenti (Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina e Paraguay), potrebbe essere disputato con 64 squadre. Il condizionale è d’obbligo: non c’è niente di ufficiale, anche se il presidente della federazione sudamericana si è lasciato sfuggire qualcosa su X.

Mondiali 2030, lo spoiler di Dominguez

Si legge su X:

La prossima si gioca in casa! Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, Un grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione con 64 squadre.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026