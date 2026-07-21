Il presidente della Conmebol: “I Mondiali del 2030 saranno a 64 squadre”

Se davvero dovesse essere presa questa decisione, la frattura tra Uefa e Fifa diventerebbe praticamente insanabile. Guardiamo il lato positivo: magari stavolta l'Italia si qualifica...

Il presidente della Conmebol: “I Mondiali del 2030 saranno a 64 squadre”

Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 / Argentina-Francia / foto Imago/Image Sport nella foto: coppa del Mondo ONLY ITALY

Evidentemente la Fifa vuole fare le cose ancora più in grande, sarà perché sa che i ricavi dei prossimi Mondiali non saranno minimamente paragonabili a quelli di quest’anno, sarà perché ormai ha preso questa strada, sta di fatto che il Mondiale del 2030, che si giocherà in sei Paesi di tre continenti (Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina e Paraguay), potrebbe essere disputato con 64 squadre. Il condizionale è d’obbligo: non c’è niente di ufficiale, anche se il presidente della federazione sudamericana si è lasciato sfuggire qualcosa su X.

Mondiali 2030, lo spoiler di Dominguez

Si legge su X:

La prossima si gioca in casa! Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, Un grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione con 64 squadre.

Una frattura insanabile

Ceferin Infantino Fifa

Va da sé che, se davvero dovesse essere presa questa decisione, la frattura tra Uefa e Fifa diventerebbe praticamente insanabile. Lo strappo c’è già stato, con Ceferin che non ha presenziato alla finale disputata l’altro ieri. La federazione europea si era già espressa contro il Mondiale a 48 squadre, figuriamoci quale potrebbe essere la sua reazione di fronte a questa ipotetica decisione.

Guardiamo il lato positivo: magari stavolta l’Italia si qualifica…