Gila, l’Atalanta di Giuntoli e Sarri lo sta soffiando al Napoli

Pedullà su YouTube: "Incontro tra l'Atalanta e la Lazio. Il Napoli non lo ritengo fuori, ma deve fare delle cessioni". In pratica l'Atalanta è davanti al club azzurro

Così, dopo l’intromissione dell’Inter per Khalaili, ecco che l’Atalanta di Giuntoli e Sarri piomba su Gila. Il Napoli, dal canto suo, deve prima cedere. Il punto di Pedullà. Gila, l’Atalanta sorpassa il Napoli

Riporta Pedullà:

“C’è stato o ci sarà, vi darò degli aggiornamenti più avanti, un incontro tra Atalanta e Lazio per parlare di Mario Gila. Questa è una cosa che vi confermo. Il Napoli non lo ritengo fuori fin quando la trattativa sarà aperta, ma il Napoli deve fare delle cessioni e soprattutto essere operativo dal punto di vista economico su un’offerta che non comprenda contropartite tecniche (niente Lucca)

Per questo motivo l’Atalanta sta cercando di giocare d’anticipo e Gila è una priorità per l’allenatore, perché cambiando sistema e modulo, passando da tre a quattro, ci vuole uno che conosca bene il reparto e sappia guidarlo, come Romagnoli o come Gila.

Gila è possibile, Romagnoli no perché è andato da un’altra parte.”

Il punto su Khalaili

Come accennato, l’Inter è ora forte sull’esterno dell’Union Saint-Gilloise. Spiega Romano:

“Parliamo ora di Anan Khalaili (il laterale destro dell’Union Saint-Gilloise). Il Napoli si è mosso in anticipo sul giocatore, trovando un accordo sullo stipendio, che era probabilmente la parte più semplice dell’operazione. Gli ingaggi del campionato belga non sono infatti paragonabili a quelli dei principali campionati europei.

Era una precisa scelta del direttore sportivo Giovanni Manna, ma il Napoli aspetta prima alcune uscite, come lo stesso Manna ha spiegato in questi giorni.

Attenzione però all’Inter, che si sta muovendo concretamente: ha parlato nuovamente con gli agenti e ha preso contatti con l’Union Saint-Gilloise. L’Inter c’è e sta seriamente valutando di procedere.”