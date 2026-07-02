Gila, l’Atalanta di Giuntoli e Sarri lo sta soffiando al Napoli
Pedullà su YouTube: "Incontro tra l'Atalanta e la Lazio. Il Napoli non lo ritengo fuori, ma deve fare delle cessioni". In pratica l'Atalanta è davanti al club azzurro
Riporta Pedullà:
“C’è stato o ci sarà, vi darò degli aggiornamenti più avanti, un incontro tra Atalanta e Lazio per parlare di Mario Gila. Questa è una cosa che vi confermo. Il Napoli non lo ritengo fuori fin quando la trattativa sarà aperta, ma il Napoli deve fare delle cessioni e soprattutto essere operativo dal punto di vista economico su un’offerta che non comprenda contropartite tecniche (niente Lucca)
Per questo motivo l’Atalanta sta cercando di giocare d’anticipo e Gila è una priorità per l’allenatore, perché cambiando sistema e modulo, passando da tre a quattro, ci vuole uno che conosca bene il reparto e sappia guidarlo, come Romagnoli o come Gila.
Gila è possibile, Romagnoli no perché è andato da un’altra parte.”
Il punto su Khalaili
Come accennato, l’Inter è ora forte sull’esterno dell’Union Saint-Gilloise. Spiega Romano:
“Parliamo ora di Anan Khalaili (il laterale destro dell’Union Saint-Gilloise). Il Napoli si è mosso in anticipo sul giocatore, trovando un accordo sullo stipendio, che era probabilmente la parte più semplice dell’operazione. Gli ingaggi del campionato belga non sono infatti paragonabili a quelli dei principali campionati europei.
Attenzione però all’Inter, che si sta muovendo concretamente: ha parlato nuovamente con gli agenti e ha preso contatti con l’Union Saint-Gilloise. L’Inter c’è e sta seriamente valutando di procedere.”