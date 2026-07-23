Il Napoli non segna e in difesa balla

Partita bruttina

Partita bruttina, la definisce il Corriere dello Sport che con Fabio Mandarini ricorda che l’Arezzo ha battuto il Napoli anche lo scorso anno. Allora si accingeva a giocare il campionato di Serie C, adesso la Serie B.

Il Napoli ha perso 3-1 e non hanno convinto né il pacchetto difensivo né quello avanzato. Hojlund si è mangiato almeno un gol e dietro il Napoli ha ballato spesso e volentieri.

Scrive il Corsport:

“non sono casuali i due elementi maggiormente negativi emersi dal debutto: scarsa concretezza offensiva, problema atavico ereditato dalle due stagioni precedenti e chiaramente aggravato dalla mancanza di McTominay, Neres e soci; e soprattutto carenze difensive sia in copertura sia in costruzione”.

Il Napoli e il mercato

Per il quotidiano diretto da Zazzaroni, il Napoli farebbe bene a riflettere con attenzione sulla consistenza del pacchetto difensivo. La prestazione rappresenta un campanello d’allarme.

“Con tutto il dovuto rispetto nei confronti di ognuno degli alfieri del pacchetto centrale, il Napoli non può evitare riflessioni accurate sulla possibilità di intervenire sul mercato per colmare la voragine creata innanzitutto dall’uscita di scena di Buongiorno, uno dei pilastri annunciati della squadra che immaginava Allegri, e poi da quella di Beukema”.



Oggi alle 16 parla il ds Manna.