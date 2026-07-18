Il Napoli è così forte? Non sembra. Incassa briciole dalla Fifa per i calciatori ai Mondiali, è dietro anche al Sassuolo

Quanto incassano dalla Fifa i club italiani per i calciatori al Mondiale? Il Napoli è entrato in questa speciale classifica per aver incassato circa 700mila euro (691mila euro); questo grazie a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Scott McTominay. Gli azzurri ottavi nella top 10 italiana. Insomma il Napoli non è affatto questa squadra forte che viene decantata.

Il Napoli incassa dalla Fifa per i Mondiali

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

A trainare il bottino sono De Bruyne e Lukaku, protagonisti del percorso del Belgio fino ai quarti e capaci di garantire oltre 205mila euro ciascuno. Più contenuto il contributo di Olivera, che con l’Uruguay ha portato nelle casse azzurre 144mila euro, mentre McTominay, eliminato nella fase a gironi con la Scozia, ha fruttato altri 136mila euro.

Le altre italiane

Nella top 10 c’è anche il Torino (516mila euro), il Como (581mila euro), il Sassuolo (730mila euro), la Roma (901mila euro), il Bologna (918mila euro), la Juventus (1 milione), l’Inter (1,3 milioni), l’Atalanta (1,4 milioni) e il Milan (1,9 milioni).

Ad avere maggiori incassi sono il Manchester City (3,8 milioni), Barcellona (3,3 milioni) e Arsenal (3,2 milioni).