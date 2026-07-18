Il Lecce accarezza il sogno Cavani: sondaggio per l’ex Matador del Napoli, svincolato a 39 anni

Un nome che sa di grande calcio per una squadra che lotterà per non retrocedere: la pista è quasi folle, eppure c'è. Il club salentino ha mosso i primi passi per capire se un ritorno in Serie A del bomber uruguaiano sia possibile. A frenare tutto, per ora, è la solita, decisiva variabile: l'ingaggio.

La suggestione è di quelle che accendono l’estate: Edinson Cavani al Lecce. Il club salentino, secondo il Corriere del Mezzogiorno, ha cominciato a sondare il terreno con l’entourage dell’attaccante, oggi svincolato dopo l’avventura al Boca Juniors. Un’idea che, per i tifosi del Napoli, ha il sapore della nostalgia: perché il Matador in Italia è già stato, e che segni ha lasciato.

Solo un sondaggio, non una trattativa

Bisogna però restare con i piedi per terra. Come precisa il Corriere del Mezzogiorno, non c’è ancora una trattativa avviata: siamo nel campo dei sondaggi, primi contatti per capire la disponibilità dell’uruguaiano a trasferirsi in Salento e, soprattutto, le sue richieste economiche. Ed è proprio questo il nodo: il Lecce non ha grande margine di manovra sugli stipendi e non intende stravolgere gli equilibri di bilancio costruiti negli ultimi anni. L’ingaggio, insomma, è il vero ostacolo che potrebbe far saltare il colpo prima ancora che nasca.

Perché a Di Francesco servirebbe uno così

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, abituato a lavorare con gli uomini contati, punterà anche quest’anno a salvarsi. Un innesto di spessore internazionale servirebbe non solo all’attacco, ma soprattutto allo spogliatoio: la presenza di un campione come Cavani avrebbe un peso specifico enorme in un gruppo giovane, chiamato a una stagione di sofferenza. È l’idea di offrire al Matador un ultimo ballo nel calcio italiano, quello in cui è esploso con il Palermo e si è consacrato in azzurro.

Il Napoli, la casa dove è diventato leggenda

Perché è a Napoli che Cavani è entrato nella storia: tre stagioni (2010-2013) da 104 gol complessivi, il titolo di capocannoniere nel 2012-13 e un rapporto mai davvero spezzato con la piazza. Non è un caso che, quando si parla di grandi affari azzurri, il suo nome torni come metro di paragone: c’è chi rimpiange i colpi a sorpresa in stile Cavani, e lo stesso uruguaiano, insieme all’amico Lavezzi, ha più volte ricordato quegli anni come i più felici. Rivederlo in Serie A, seppur con un’altra maglia, sarebbe comunque un tuffo al cuore.

Il piano B si chiama Gift Orban

Realismo vuole che, accanto al sogno, ci sia un’alternativa concreta. Se la pista Cavani dovesse arenarsi sulle cifre, il Lecce virerebbe su Gift Orban, profilo più giovane e certamente più sostenibile. Ma è chiaro che il grande nome, quello che darebbe una scossa all’intero ambiente, resta l’altro. A 39 anni e senza squadra, Cavani non ha ancora chiuso la porta al calcio: e le strane vie del mercato, stavolta, passano dal Salento.