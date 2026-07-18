Il Lecce accarezza il sogno Cavani: sondaggio per l’ex Matador del Napoli, svincolato a 39 anni

Un nome che sa di grande calcio per una squadra che lotterà per non retrocedere: la pista è quasi folle, eppure c'è. Il club salentino ha mosso i primi passi per capire se un ritorno in Serie A del bomber uruguaiano sia possibile. A frenare tutto, per ora, è la solita, decisiva variabile: l'ingaggio.

Il Lecce accarezza il sogno Cavani: sondaggio per l’ex Matador del Napoli, svincolato a 39 anni

Racing's defender #03 Marco Di Cesare and Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani eye on the ball during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Racing at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on February 20, 2026. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

La suggestione è di quelle che accendono l’estate: Edinson Cavani al Lecce. Il club salentino, secondo il Corriere del Mezzogiorno, ha cominciato a sondare il terreno con l’entourage dell’attaccante, oggi svincolato dopo l’avventura al Boca Juniors. Un’idea che, per i tifosi del Napoli, ha il sapore della nostalgia: perché il Matador in Italia è già stato, e che segni ha lasciato.

Solo un sondaggio, non una trattativa

Bisogna però restare con i piedi per terra. Come precisa il Corriere del Mezzogiorno, non c’è ancora una trattativa avviata: siamo nel campo dei sondaggi, primi contatti per capire la disponibilità dell’uruguaiano a trasferirsi in Salento e, soprattutto, le sue richieste economiche. Ed è proprio questo il nodo: il Lecce non ha grande margine di manovra sugli stipendi e non intende stravolgere gli equilibri di bilancio costruiti negli ultimi anni. L’ingaggio, insomma, è il vero ostacolo che potrebbe far saltare il colpo prima ancora che nasca.

Foschi

Perché a Di Francesco servirebbe uno così

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, abituato a lavorare con gli uomini contati, punterà anche quest’anno a salvarsi. Un innesto di spessore internazionale servirebbe non solo all’attacco, ma soprattutto allo spogliatoio: la presenza di un campione come Cavani avrebbe un peso specifico enorme in un gruppo giovane, chiamato a una stagione di sofferenza. È l’idea di offrire al Matador un ultimo ballo nel calcio italiano, quello in cui è esploso con il Palermo e si è consacrato in azzurro.

Il Napoli, la casa dove è diventato leggenda

Cavani sommella Ruben Buriani

Perché è a Napoli che Cavani è entrato nella storia: tre stagioni (2010-2013) da 104 gol complessivi, il titolo di capocannoniere nel 2012-13 e un rapporto mai davvero spezzato con la piazza. Non è un caso che, quando si parla di grandi affari azzurri, il suo nome torni come metro di paragone: c’è chi rimpiange i colpi a sorpresa in stile Cavani, e lo stesso uruguaiano, insieme all’amico Lavezzi, ha più volte ricordato quegli anni come i più felici. Rivederlo in Serie A, seppur con un’altra maglia, sarebbe comunque un tuffo al cuore.

Il piano B si chiama Gift Orban

Realismo vuole che, accanto al sogno, ci sia un’alternativa concreta. Se la pista Cavani dovesse arenarsi sulle cifre, il Lecce virerebbe su Gift Orban, profilo più giovane e certamente più sostenibile. Ma è chiaro che il grande nome, quello che darebbe una scossa all’intero ambiente, resta l’altro. A 39 anni e senza squadra, Cavani non ha ancora chiuso la porta al calcio: e le strane vie del mercato, stavolta, passano dal Salento.