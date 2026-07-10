Il grande potere del calcio: hanno spostato Sinner-Djokovic per… Spagna-Belgio

Altrimenti la semifinale dell'inglese Fery si sarebbe sovrapposta alla partita del Mondiale. Il Telegraph: è stata una richiesta della Bbc. Polemiche perché Fery giocherà con più caldo

È come quella vecchia storia dell’effetto farfalla: può una partita di calcio che si gioca a Los Angeles di sera provocare un uragano a Londra? Certo che può. Perché il motivo per il quale Sinner giocherà la sua semifinale di Wimbledon contro Djokovic non prima delle 17:30 italiane, e non – come preventivato – come primo match sul centrale alle 14:30, è… Spagna-Belgio. E che ci azzecca Spagna-Belgio con Sinner?

Il link è fragilissimo ma è esattamente ciò che è successo, nella ricostruzione del Telegraph. Molto semplicemente a Wimbledon hanno dovuto riprogrammare la semifinale tra l’idolo di casa a sorpresa, la wildcard Fery, e Zverev per consentire alla Bbc di poterla trasmettere senza dover rinunciare alla diretta del quarto di finale dei Mondiali. Insomma, banalmente esigenze televisive cross-sportive. Comanda sempre il pallone, pure quando non c’entra niente.

La Bbc sacrifica milioni di tifosi del tennis

Ovviamente agli inglesi non importa molto dell’orario di Sinner, ma quello della storica semifinale di Fery importa eccome. Il Telegraph scrive che per colpa di questa mossa “milioni di telespettatori potrebbero perdersi la partita”, perché “molti tifosi saranno ancora al lavoro o a scuola quando inizierà la partita alle 13:30 (ora di Londra, ndr), anziché all’orario pomeridiano in cui molti si aspettavano che Fery giocasse”.

Lo stesso Fery, il primo britannico a raggiungere le semifinali di un Grande Slam nell’era Open grazie a una wild card, “si sarebbe normalmente aspettato di giocare per secondo sul Centre Court, dopo la vittoria nei quarti di finale contro Flavio Cobolli di mercoledì, disputata alla presenza della Regina. Gli altri semifinalisti Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno disputato i rispettivi quarti di finale martedì, godendo così di due giorni di riposo rispetto all’unico giorno di Fery, ma il loro incontro è stato programmato subito dopo quello tra il ventitreenne e Zverev”.

La Bbc trasmetterà il quarto di finale dei Mondiali tra Spagna e Belgio venerdì dalle 19:30, sei ore dopo l’inizio del match tra Fery e Zverev. Il Telegraph spiega che “l’emittente può presentare richieste all’All England Club (AELTC) in merito alla programmazione di Wimbledon, sebbene queste non vengano accolte in presenza di interessi contrastanti o altri fattori. La BBC si è rifiutata di commentare se avesse chiesto all’AELTC di garantire che la partita di Fery di venerdì fosse la prima sul Campo Centrale”.

C’è anche la mano di Espn

E’ stata la mano della tv, insomma. Visto che “anche Espn, partner televisivo statunitense di Wimbledon, potrebbe aver preferito che Sinner-Djokovic si giocasse più tardi a causa del fuso orario tra il Regno Unito e il Nord America e del pubblico globale che i due campioni – con 28 titoli del Grande Slam in totale – avrebbero attirato”.

Nell’improbabile eventualità che la partita di Fery duri più di sei ore, la Bbc dovrà arrendersi e decidere se spostare la Coppa del Mondo o Wimbledon su Bbc Two.

“Quando Henmania e Murraymania erano al culmine della loro popolarità, le partite di entrambi i giocatori finivano spesso per ultime sul Campo Centrale, una scelta che garantiva un’audience televisiva da record in prima serata su Bbc One o Bbc Two. Un inizio anticipato significa anche che Fery dovrà giocare la partita più importante della sua vita nel momento più caldo della giornata, durante un’ondata di calore”.