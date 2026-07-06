Henderson si infortuna mentre festeggia la vittoria dell’Inghilterra, Tuchel: “Ora è in ospedale, problema grave al polso”
Stava festeggiando sotto la curva inglese quando è inciampato in un tabellone pubblicitario ed è stato costretto ad uscire in barella.
Durante i festeggiamenti per la vittoria 3-2 contro il Messico, il centrocampista dell’Inghilterra Jordan Henderson ha subito un infortunio e attualmente si trova in ospedale.
L’infortunio di Henderson durante i festeggiamenti
Nel rientrare verso il campo dopo i festeggiamenti sotto la curva inglese, infatti, il giocatore del Brentford è inciampato in un tabellone pubblicitario e ha rimediato un problema al polso, che l’ha costretto ad uscire in barella.
Al ct Thomas Tuchel è stato chiesto delle condizioni di Henderson in conferenza stampa dopo la partita e lui ha così commentato:
“Ho sentimenti contrastanti, perché sono esausto, emozionato e triste perché Jordan si è infortunato al polso. Al momento è in ospedale. Si tratta di un infortunio piuttosto grave. Dispiace che, dopo una serata del genere, Jordan non sia qui con noi“.
‼️JUGADOR INGLÉS SE LESIONA EN FESTEJO‼️
El jugador de Inglaterra, Jordan Henderson sufrió una aparatosa caída, después de saltar la barrera publicitaria, a donde había subido a festejar la victoria de su selección.
De manera extraoficial se menciona que habría sufrido una… pic.twitter.com/rsdEappoBz
— Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) July 6, 2026