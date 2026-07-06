Henderson si infortuna mentre festeggia la vittoria dell’Inghilterra, Tuchel: “Ora è in ospedale, problema grave al polso”

Stava festeggiando sotto la curva inglese quando è inciampato in un tabellone pubblicitario ed è stato costretto ad uscire in barella.

Durante i festeggiamenti per la vittoria 3-2 contro il Messico, il centrocampista dell’Inghilterra Jordan Henderson ha subito un infortunio e attualmente si trova in ospedale.

L’infortunio di Henderson durante i festeggiamenti

Nel rientrare verso il campo dopo i festeggiamenti sotto la curva inglese, infatti, il giocatore del Brentford è inciampato in un tabellone pubblicitario e ha rimediato un problema al polso, che l’ha costretto ad uscire in barella.

Al ct Thomas Tuchel è stato chiesto delle condizioni di Henderson in conferenza stampa dopo la partita e lui ha così commentato:

“Ho sentimenti contrastanti, perché sono esausto, emozionato e triste perché Jordan si è infortunato al polso. Al momento è in ospedale. Si tratta di un infortunio piuttosto grave. Dispiace che, dopo una serata del genere, Jordan non sia qui con noi“.