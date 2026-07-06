Henderson si infortuna mentre festeggia la vittoria dell’Inghilterra, Tuchel: “Ora è in ospedale, problema grave al polso”

Stava festeggiando sotto la curva inglese quando è inciampato in un tabellone pubblicitario ed è stato costretto ad uscire in barella.

Henderson si infortuna mentre festeggia la vittoria dell’Inghilterra, Tuchel: “Ora è in ospedale, problema grave al polso”

Mg New York (Stati Uniti) 27/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Panama-Inghilterra / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Jordan Henderson

Durante i festeggiamenti per la vittoria 3-2 contro il Messico, il centrocampista dell’Inghilterra Jordan Henderson ha subito un infortunio e attualmente si trova in ospedale.

L’infortunio di Henderson durante i festeggiamenti

Nel rientrare verso il campo dopo i festeggiamenti sotto la curva inglese, infatti, il giocatore del Brentford è inciampato in un tabellone pubblicitario e ha rimediato un problema al polso, che l’ha costretto ad uscire in barella.

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Al ct Thomas Tuchel è stato chiesto delle condizioni di Henderson in conferenza stampa dopo la partita e lui ha così commentato:

Ho sentimenti contrastanti, perché sono esausto, emozionato e triste perché Jordan si è infortunato al polso. Al momento è in ospedale. Si tratta di un infortunio piuttosto grave. Dispiace che, dopo una serata del genere, Jordan non sia qui con noi“.