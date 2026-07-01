Harry Kane spiega al mondo che cos’è un centravanti: due gol (uno strepitoso) e rimonta al Congo

Finisce 2-1 tra Inghilterra e Congo; la doppietta di Harry Kane in rimonta decide la partita. Si è acceso il numero 9 inglese e per i congolesi non c’è stato più nulla da fare, nonostante siano passati in vantaggio per primi. Entrambi gli assist portano la firma di Anthony Gordon entrato in campo al posto di Rashford. Gli inglesi affronteranno il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali. Harry Kane spiega al mondo che cos’è un centravanti. Uno che decide la partita non diciamo da solo perché non è così, però i gol li ha segnati lui. Grande reazione della Nazionale di Tuchel che ha dato una dimostrazione di forza.

Inghilterra-Congo, la cronaca

Al settimo minuto il Congo passa in vantaggio con Brian Cipenga; lasciato solo sulla fascia sinistra, ha bucato Pickford sul primo palo con il destro.

Brian Cipenga goal in England vs DR Congo FIFA World Cup Round of 32 game pic.twitter.com/UEXmSK0fXg — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 1, 2026

La reazione inglese arriva alla mezz’ora del primo tempo: Bellingham sfiora la rete del pareggio con un colpo di testa su cross di Rice; il portiere Mpasi-Nzau bravo nel riflesso a spingere il pallone fuori. Cinque minuti più tardi la difesa del Congo salva sulla linea di porta un tiro di Rashford.

Al 41esimo il Congo si divora il 2 a 0 con Wissa, l’attaccante calcia sul palo. Pochi secondi più tardi, Kane e l’Inghilterra reclamano un calcio di rigore dopo un intervento del portiere congolese sul centravanti. L’arbitro decide, però, di far proseguire il gioco: secondo lui, Kane si è tuffato accentuando la caduta.

Al 74esimo è proprio l’attaccante inglese del Bayern Monaco a segnare il gol del pareggio; cross di Gordon in area di rigore e Kane, dopo essersi smarcato, riesce di testa a mettere palla in porta.

England 1-1 GOOOOOAAAAAALLL! IT’S HARRY KANE WHO COMES TO ENGLAND’S SAVIOUR!!#ENGCOD pic.twitter.com/ceDXtSEMXK — Just Football (@JustFootball_20) July 1, 2026

La doppietta dell’attaccante arriva all’86esimo, sempre su assist di Gordon, con un forte tiro di destro su cui il portiere congolese non può nulla. Quinto gol per lui in questo Mondiale, eguaglia Haaland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2-1 DR Congo 🇨🇩 | Harry Kane (2) pic.twitter.com/Ey5N11FehA — TalkFoot X | ₮₣✘ (@TalkFootX) July 1, 2026

L’ultima occasione per il Congo arriva con un calcio di punizione all’ultimo minuto, ma il tiro finisce fuori, alto.