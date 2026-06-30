Sarà Norvegia-Brasile, Haaland e compagni battono 2-1 la Costa d’Avorio

Sarà Norvegia-Brasile agli ottavi di finale. Si giocherà domenica sera alla 22 ore italiane. La Norvegia di Haaland ha superato 2-1 la Costa d’Avorio. Match godibile e tre bei gol, tutti di ottima fattura. Il vantaggio di Nusa, nel primo tempo, con un meraviglioso tiro a giro. Nella ripresa il pareggio di Diallo al termine di una magnifica azione individuale. E poi, al minuto 86, una splendida azione norvegese con Bobb che taglia perfettamente per Berg prontissimo a servire in mezzo all’area Haaland che solo soletto deposita nella porta vuota. La Norvegia ha tenuto il controllo della partita per più tempo, è una squadra capace di fiammate improvvise e letali. Haaland è al gol numero cinque nel Mondiale, è dietro Messi che è a quota sei.

Sarà quindi Haaland versus Vinicius. La Norvegia non possiamo definirla una sorpresa, se non per il fatto che questa è appena la terza partecipazione a un Mondiale di calcio. Ma era una formazione attesa e non sta deludendo. Bravo il tecnico Solbakken a far riposare i titolari nel match contro la Francia. Il Mondiale è lungo e alle partite che contano bisogna arrivarci col massimo delle energie.

Sarà un ottavo di finale spettacolare e incerto. La Norvegia è la mina vagante dei Mondiali.