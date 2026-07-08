Folorunsho, prima offerta del Bologna ma il Napoli chiede di più (Schira)

La società rossoblù ha offerto un prestito con diritto di riscatto ma il Napoli vorrebbe che si tramutasse con obbligo di riscatto a determinate condizioni

Folorunsho, prima offerta del Bologna ma il Napoli chiede di più (Schira)

Mg Dortmund (Germania) 15/06/2024 - Euro 2024 / Italia-Albania / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Michael Folorunsho

La lunga lista di 25 calciatori da cedere

Sono 25 i calciatori da cedere in questa sessione di calciomercato. De Laurentiis l’ha annunciato nel corso della presentazione della maglia del Centenario e quindi il mercato per il ds Manna ha una priorità assoluta: vendere calciatori. Una lista lunghissima, fatta di atleti rientrati dai prestiti nel corso dell’ultima stagione ma anche di calciatori che non fanno più parte del nuovo corso azzurro targato Max Allegri.

E non mancano, ovviamente, i giovani da far crescere altrove, magari non ancora pronti per il Napoli ma bisognosi di accumulare minuti in club dove c’è meno pressione. Tra i “big” in lista di sbarco c’è senza dubbio Michael Folorunsho. la scorsa stagione è stato protagonista al Cagliari con 29 presenze condite da due gol ma i sardi non l’hanno riscattato.

Bologna su Folorunsho: l’offerta dei rossoblù, la risposta del Napoli

Nel futuro del centrocampista, però, potrebbe esserci un altro club rossoblù, il Bologna. I felsinei, affidati a Domenico Tedesco dopo l’addio di Vincenzo Italiano, sono alla ricerca di rinforzi ed hanno individuato in Folorunsho il calciatore ideale.

Come spiega sui suoi canali social l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bologna ha presentato una prima offerta al Napoli proponendo il prestito con diritto di riscatto. Una proposta che il Napoli avrebbe deciso di negoziare chiedendo l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.