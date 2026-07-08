Folorunsho, prima offerta del Bologna ma il Napoli chiede di più (Schira)
La società rossoblù ha offerto un prestito con diritto di riscatto ma il Napoli vorrebbe che si tramutasse con obbligo di riscatto a determinate condizioni
La lunga lista di 25 calciatori da cedere
Sono 25 i calciatori da cedere in questa sessione di calciomercato. De Laurentiis l’ha annunciato nel corso della presentazione della maglia del Centenario e quindi il mercato per il ds Manna ha una priorità assoluta: vendere calciatori. Una lista lunghissima, fatta di atleti rientrati dai prestiti nel corso dell’ultima stagione ma anche di calciatori che non fanno più parte del nuovo corso azzurro targato Max Allegri.
E non mancano, ovviamente, i giovani da far crescere altrove, magari non ancora pronti per il Napoli ma bisognosi di accumulare minuti in club dove c’è meno pressione. Tra i “big” in lista di sbarco c’è senza dubbio Michael Folorunsho. la scorsa stagione è stato protagonista al Cagliari con 29 presenze condite da due gol ma i sardi non l’hanno riscattato.
🚨 Excl. – #Bologna have opened talks with #Napoli for Micheal #Folorunsho. Rossoblù offered a loan + option to buy; while Napoli ask an obligation upon reaching certain conditions. #transfers https://t.co/cTLVYPcCnV
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2026
Bologna su Folorunsho: l’offerta dei rossoblù, la risposta del Napoli
Nel futuro del centrocampista, però, potrebbe esserci un altro club rossoblù, il Bologna. I felsinei, affidati a Domenico Tedesco dopo l’addio di Vincenzo Italiano, sono alla ricerca di rinforzi ed hanno individuato in Folorunsho il calciatore ideale.
Come spiega sui suoi canali social l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bologna ha presentato una prima offerta al Napoli proponendo il prestito con diritto di riscatto. Una proposta che il Napoli avrebbe deciso di negoziare chiedendo l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.