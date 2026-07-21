De Paul: “Molti aspettavano la nostra caduta, alimentando complotti per placare il dolore di qualcun altro”

Su Instagram: "Il dolore di non poter vivere ciò che tutti noi argentini stavamo vivendo. Perché i nostri sorrisi danno fastidio, perché il nostro modo di essere li infastidisce. Orgoglioso di essere argentino"

Gli strascichi di questa Spagna-Argentina ce li porteremo dietro per parecchio tempo. Un clima avvelenato fin dall’inizio nei confronti dell’Albiceleste. De Paul ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il post di De Paul

Si legge su Instagram:

“Il dolore più grande è perché non siamo riusciti a riportare ancora una volta la Coppa del Mondo nel nostro Paese, perché se c’è qualcuno che meritava di rivivere quella sensazione, eravate voi.

Ma con il passare delle ore ci state facendo capire che l’identificazione che avete con questo gruppo va ben oltre il trofeo, ed è proprio questo a cui voglio aggrapparmi per riuscire ad attraversare questo momento.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

La stoccata finale

Infine:

“Oggi guardo quante persone aspettavano questa caduta, alimentando per tutta la Coppa del Mondo complotti infondati per placare il dolore di qualcun altro, quello di non poter vivere ciò che tutti noi argentini stavamo vivendo. Perché i nostri sorrisi danno fastidio, perché il nostro modo di essere li infastidisce… Ma questo non ha fatto altro che rafforzare la consapevolezza che la passione e l’amore per la nostra maglia possono superare ogni cosa.

Mi farà molto male ancora per tanto tempo, ma oggi più che mai sono orgoglioso di essere ARGENTINO.”