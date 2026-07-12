Dalla Turchia: Vicario preferisce la Juventus al Napoli
L'esperto di mercato Konur su X: la Juventus potrebbe ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, una formula già approvata dal Tottenham.
Guglielmo Vicario potrebbe tornare in Italia in questo calciomercato estivo; Napoli e Juventus sono interessate al portiere del Tottenham, che preferirebbe firmare con i bianconeri.
Vicario conteso da Napoli e Juventus
Secondo quanto riportato dall’esperto turco di calciomercato Ekrem Konur su X:
Guglielmo Vicario preferisce un trasferimento alla Juventus. Il portiere italiano è stato offerto anche al Napoli. La Juventus potrebbe ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, una formula già approvata dal Tottenham.
🚨#Tottenham Guglielmo Vicario prefers a move to Juventus after serving as Tottenham’s third‑choice goalkeeper under Roberto De Zerbi.
📌 The Italian keeper has also been offered to Napoli.
👀 Juventus could sign him on a loan with a purchase option, a formula already approved… https://t.co/M2SnqSgJ45 pic.twitter.com/W7Wg4xofrY
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 12, 2026
Con Milinkovic-Savic in uscita, al Napoli serve un portiere
Dopo una sola stagione a Napoli, Vanja Milinkovic-Savic sembra essere già in uscita. Max Allegri cerca un altro tipo di portiere e per questo motivo era stato proposto l’estremo difensore del Tottenham.
Nella lista di portieri seguiti dal Napoli non c’è solo Vicario, ma gli azzurri dovranno prima fare delle cessioni per potersi mettere nuovi acquisti.