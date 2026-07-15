Conte: “Se vuoi vincere, devi saper fare il blocco basso, non c’è proprio discussione”

Alla Gazzetta: "Il segreto è cambiare atteggiamento nel corso della partita e interpretare bene ogni momento. La Norvegia contro l’Inghilterra per mezz’ora ha lasciato la palla agli avversari, perfino Haaland diceva ai compagni di stare bassi e di aspettare"

Conte e il blocco basso: “Haaland diceva ai compagni di stare bassi e aspettare”

Antonio Conte parla di calcio e lo fa con la Gazzetta dello Sport, ed è sempre un piacere ascoltarlo o leggerlo (in questo caso leggerlo):

La Gazzetta lo intervista con G. B. Olivero che gli dice: è stato il Mondiale del blocco basso. Lo ha adottato anche la Spagna ieri sera che ha alternato linea altissima per il fuorigioco a blocco basso con una difeso feroce con tutti i calciatori.

La sua risposta:

“No, non sono stato sorpreso. E sono contento di averla vista perché ogni squadra, per esprimersi al massimo, deve aver chiaro il proprio potenziale e capire come farlo emergere. Il miglioramento tattico generale è notevole. E sia chiaro che il blocco basso lo fanno tutti, mica solo le formazioni meno forti. Se vuoi vincere, il blocco basso devi saperlo fare: non c’è proprio discussione. Il segreto è cambiare atteggiamento nel corso della partita e interpretare bene ogni momento.

“Guardi la Norvegia contro l’Inghilterra: per mezz’ora ha lasciato la palla agli avversari, perfino Haaland diceva ai compagni di stare bassi e di aspettare. Il portatore inglese non veniva mai pressato, il loro scopo era la copertura degli spazi e delle linee di passaggio. Poi hanno cambiato e avrebbero potuto vincere. L’Inghilterra è stata sorpresa e dopo il primo gol ha rischiato il raddoppio: se Sorloth passa a Haaland, finisce male”.