“Non so più cosa dire di lei, non ho una spiegazione”: Jimmy Connors non si capacita del giallo Sabalenka

La numero uno del mondo esce agli ottavi di Wimbledon e riapre la domanda che la perseguita da un anno: come può una che "ha il gioco" continuare a inciampare nei momenti che contano? A pretendere una risposta è una leggenda che di talento sprecato se ne intende, e che ormai alza le mani.

La sconfitta agli ottavi di Wimbledon ha riacceso il caso Aryna Sabalenka, e stavolta a puntarle il dito contro è una leggenda: Jimmy Connors. L’americano, otto Slam in carriera, ha dedicato alla bielorussa un lungo sfogo nel suo podcast “Advantage Connors”, riportato in Italia dal Corriere dello Sport. Il tono è quello di chi, semplicemente, non ci arriva più.

Le parole di Connors

Il ragionamento dell’ex numero uno parte da una constatazione e finisce in una domanda senza risposta:

“Sabalenka dovrà iniziare a dimostrare il suo valore, adesso. Non so più cosa dire di lei. Ne parliamo da così tanto tempo, e ci ha fatto vivere un’altalena di alti e bassi. Perché sappiamo che ha il gioco, lo ha dimostrato, per come gioca. Vorrei avere una spiegazione. Semplicemente non ce l’ho”.

Non è la prima frecciata. Alla vigilia dei Championships, Connors aveva puntato il dito sull’atteggiamento, spiegando che le rivali ormai la considerano battibile: “Continuiamo a dire che ha il gioco. Ma i prossimi tre, quattro, cinque nomi che citi vedono che è battibile: basta scendere in campo, fare il proprio lavoro, e a volte succedono un sacco di cose belle”.

Cosa è successo a Wimbledon

Il verdetto che ha fatto esplodere il dibattito è netto: Sabalenka è stata eliminata al quarto turno dalla numero 14 del seeding Naomi Osaka, che si è imposta 6-2, 7-6(2). Per la bielorussa Wimbledon resta l’unico Slam in cui non ha mai raggiunto la finale, oltre a essere il suo Major meno redditizio in percentuale di vittorie (73%). Ed è stata la sua uscita più prematura in un torneo dello Slam dal Roland Garros 2022: si è così interrotta a quota 14 la striscia di Major consecutivi chiusi almeno ai quarti. La stessa Osaka, del resto, è avversaria che dopo la maternità dice di vedere il tennis in modo diverso, e nei match che contano fa ancora la differenza.

La reazione di Sabalenka: «Non ero all’altezza. Ora voglio ubriacarmi»

La numero uno, dal canto suo, non si è nascosta. Sul match ha ammesso il valore dell’avversaria: “Ovviamente non sono soddisfatta del mio gioco. Ho sentito che il suo livello era incredibile. Ho fatto del mio meglio, quest’anno non è bastato. Ci sono stati un paio di momenti in cui ero davvero vicina a perdere completamente il controllo, però ho avuto rispetto per l’erba e per i giocatori che sarebbero scesi in campo dopo di noi”. In conferenza stampa, alla domanda se si sentisse ancora la numero uno, ha risposto con disarmante sincerità: “Guardate la classifica: oggi non ero la numero uno, ieri lo ero. Adesso non voglio nemmeno pensarci: voglio solo ubriacarmi, dimenticare il tennis e rimettermi in forma”.

Un anno di corto circuiti

Il punto vero è che il caso di Wimbledon non è isolato. Sabalenka guida la classifica WTA da 91 settimane consecutive, ma ha vinto uno solo degli ultimi sette Slam (gli US Open 2025), e il 2026 è stato un rosario di occasioni mancate: a Parigi un Roland Garros vissuto tra polemiche e proteste si è chiuso con un crollo ai quarti (dodici giochi persi su tredici dopo essere stata avanti 6-3, 4-1), mentre sulla terra rossa era già arrivato lo stop di Roma contro Cirstea. Un’altalena continua, tra un carisma ingombrante — è persino diventata una “sindacalista” del circuito insieme a Sinner — e rapporti non sempre distesi nello spogliatoio.

La domanda che resta aperta

Ed è forse questo il senso dello sfogo di Connors: nessuno mette in dubbio il talento, tutti aspettano la costanza. La numero uno del mondo continua a dominare la classifica e a perdersi negli appuntamenti decisivi. Finché non arriverà quella “spiegazione” che perfino una leggenda dice di non saper trovare, il paradosso resterà lo stesso: la più forte sulla carta, la più fragile quando la carta va trasformata in trofei.