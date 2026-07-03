Con Allegri non ci sarà l’alternanza tra portieri

Sliding doors a Napoli. D’altronde nella scorsa stagione l’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic è stata quasi scientifica, almeno all’inizio. Poi l’infortunio di Meret e le scelte di Conte hanno fatto sì che alla fine l’estremo difensore serbo diventasse il portiere titolare con 36 presenze complessive. Ben 27 in Serie A, sette in Champions League e due in Supercoppa italiana a fronte delle 12 totali per Meret (11 in campionato ed una in Europa).

Numeri che devono sorprendere fino ad un certo punto perché Conte in estate chiese a gran voce l’acquisto del portiere serbo dal Torino. E De Laurentiis versò ai granata 21,5 milioni di euro per portare a Castel Volturno Vanja. Un portiere che ha nelle sue caratteristiche una predisposizione particolare al gioco con i piedi; i suoi lanci (quasi) precisi e l’abilità nel palleggio le doti fondamentali per Conte ed assenti in parte in Meret che quindi ha pagato lo scotto delle scelte del tecnico.

Milinkovic-Savic in uscita: spunta Retses

L’arrivo di Max Allegri, però, ha cambiato le carte in tavola. Il livornese predilige un estremo difensore che sappia soprattutto parare, abile tra i pali, lì dove Meret è senza dubbio uno tra i migliori in circolazione. E Milinkovic-Savic non incanta Allegri, anzi. Sembra l’abbia bocciato quasi senza appello, con il serbo ora sul mercato. Spalletti lo porterebbe volentieri alla Juve ma su Vanja vi sono anche sirene turche, senza dimenticare l’Al Hilal, lì dove gioca il fratello Sergej.

Il Napoli, quindi, a distanza di un anno acquisterà un nuovo portiere. Già, ma chi? Il Corriere dello Sport apre alla possibilità legata a Retses. “Spunta anche Guillaume Restes del Tolosa tra gli obiettivi del Napoli per la porta. Il portiere classe 2005, Under 21 francese, è un’idea del club alla ricerca di un nuovo numero uno da affiancare a Meret qualora uscisse Milinkovic-Savic. Restes, talento purissimo che si è messo in mostra in Ligue 1, ha una valutazione di almeno 20 milioni e, secondo quanto riportato da L’Equipe, è seguito anche da Aston Villa e Ipswich“.

Retses sarebbe il profilo perfetto per il Napoli. Giovane e con ampi margini di miglioramento, destinato a prendere l’eredità di Maignan come numero uno della Francia. Un talento purissimo che arriverebbe a Napoli da dodicesimo, per crescere alle spalle di Alex Meret, portiere affidabile e molto apprezzato da Allegri che, quindi, sarebbe il portiere titolare.

Opzione Vicario: perché non la migliore per il Napoli

Non solo Retses, però. La Gazzetta dello Sport rilancia la possibilità di Guglielmo Vicario, portiere in uscita dal Tottenham e deciso a tornare in Serie A. “Nella lista presentata da Massimiliano Allegri a Manna, c’è anche l’indicazione sul portiere ideale per Max e l’identikit ha un nome e cognome: Guglielmo Vicario. De Laurentiis ha bloccato ogni discorso sugli acquisti, dando priorità al mercato in uscita. Il discorso per il portiere, però, sarebbe diverso. Se esce un possibile titolare prima del ritiro, andrà subito rimpiazzato“.

Classe ’96, Vicario arriverebbe a Napoli per giocare titolare dopo l’ultima annata tormentata a Londra. E così tornerebbe nuovamente vivo il dualismo tra i pali, con Meret che dovrebbe fronteggiarsi con un collega nel giro della Nazionale. Una convivenza che sarebbe difficile in azzurro.