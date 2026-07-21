Centro sportivo del Napoli ad Afragola, il sindaco: “Individuata l’area, parlato più volte con De Laurentiis”

A Radio Crc: "Lo raggiungerò a Dimaro o a Castel di Sangro. Il presidente è interessato alla costruzione della cittadella dello sport. Di stadio non abbiamo parlato"

Il sindaco di Afragola

GIUSTINO, SINDACO DI AFRAGOLA A RADIO CRC: «Centro Sportivo? Individuata una macroarea di 4km. Ho parlato più volte al telefono con De Laurentiis: Afragola è un’ipotesi importante. Tra venerdì e sabato ci sarà un altro incontro. Lo stadio non è un tema toccato»

Oggi su Radio Crc nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino.

Queste le sue dichiarazioni:

“Si parte da Afragola per il centro sportivo? È un’ipotesi importante, che è sul tavolo e che è a cuore al presidente De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda la posizione geografica della città, i suoi collegamenti e le aree individuate per ospitare la Cittadella dello Sport. Si tratta di una macroarea che si trova nei pressi della stazione della Tav, con autostrade vicine e l’aeroporto a soli 6 minuti.

Mi sono sentito al telefono più volte con il presidente che si è mostrato interessato, ma siamo in una fase embrionale del ragionamento. Il Comune non è titolare di alcun suolo che può cedere alla Ssc Napoli: è un’operazione tra privati. L’impegno del Comune è quello di snellire il più possibile il procedimento finalizzato alla conclusione di questi acquisti e all’autorizzazione per la realizzazione della Cittadella dello Sport.

Perché Afragola conviene per il centro sportivo del Napoli

Penso che raggiungerò De Laurentiis a Dimaro o al massimo a Castel di Sangro. Tra venerdì e sabato ci sarà un ulteriore contatto con il patron del Napoli. Si tratterà di un incontro tra parti tecniche, finalizzato a contestualizzare l’operazione sotto un profilo normativo, quindi non riguarderà i rapporti di vendita.

È stata individuata una macroarea, quindi i proprietari coinvolti sono più di uno: parliamo di quattro chilometri. Da un punto di vista logistico Afragola ha un vantaggio competitivo rispetto ad altri comuni. La distanza da Napoli su strada ferrata è di cinque chilometri, mentre per le automobili è meno di venti.

Stadio ad Afragola? Non se n’è proprio parlato. L’approccio del presidente è stato finalizzato esclusivamente alla cittadella dello sport su un’area individuata da lui stesso”.