Buongiorno starà fuori diversi mesi. Il Napoli può adattare Olivera e poi c’è l’opzione Gatti (Pedullà)

Per ora la strategia di mercato del Napoli non cambia: vanno ceduti prima gli esuberi. Sarà provato Rafa Marín e c'è Gatti che piace molto ad Allegri

La tegola Buongiorno

È cominciata male la stagione del Napoli. Pronti via, infortunio di Alessandro Buongiorno. Anche se onestamente l’infortunio non è di oggi. Un problema al ginocchio che risale a un mese fa. Il Napoli credeva che fosse risolto ma si sbagliava. Buongiorno potrebbe essere operato. Alfredo Pedullà informa che starà fuori per diversi mesi ma che per il momento la strategia di mercato del Napoli non cambia.

Il Napoli non cambierà strategia di mercato: prima vanno ceduti gli esuberi

Scrive Pedullà:

“Il Napoli ha memorizzato l’infortunio di Buongiorno che ne avrà per diversi mesi. Cosa può cambiare nella strategia di mercato? Per il momento poco perché l’idea è sempre quella di piazzare gli esuberi. In ogni caso verrà valutato Rafa Marin, che ha qualità interessanti, e si può sempre adattare Olivera per poi prendere decisioni. Poi verranno valutate eventuali soluzioni, a maggior ragione se l’organico venisse sfoltito. E Gatti, che piace molto ad Allegri, potrebbe essere un’opzione se in quella fase del mercato il difensore della Juve dovesse essere ancora libero”.