Bastoni come Sempio, non va in Procura per l’accusa di prostituzione minorile

La Gazzetta scrive che l'avvocato è orientato a dire no alla Procura per venerdì mattina: "È una convocazione al buio. Escludo categoricamente che Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento". La ragazza ha negato l'accusa: "Non sono una prostituta"

Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile, ma non vorrebbe presentarsi alla convocazione da parte della Procura di Milano, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. I fatti risalgono al luglio del 2020, con una ragazza che all’epoca aveva 17 anni.

Bastoni dovrebbe presentarsi venerdì mattina in Procura a Milano

Il suo legale, Salvatore Scuto, ha dichiarato dopo le accuse: “Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. Procura? È una convocazione al buio“.

Il difensore dell’Inter dovrebbe presentarsi venerdì mattina in Procura a Milano, anche se è propenso a non esserci; la decisione finale verrà comunicata domani.

La ragazza ha negato l’accusa: “Non sono una prostituta e non ho preso soldi”

Intanto, la ragazza ha negato l’accusa mossa a Bastoni attraverso la sua testimonianza: “Non sono una prostituita e non ho preso soldi per fare sesso“.

Secondo l’accusa, Bastoni e la ragazza si sarebbero incontrati a Cinisello Balsamo per poi spostarsi insieme in casa del giocatore, allora 21enne.

Saranno ascoltati come persone informati sui fatti anche Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi e Daniel Maldini. Ma potrebbero non essere gli unici.