Allegri sarà presentato in città la prossima settimana? De Laurentiis ci sta pensando, forse il 6 luglio

Allegri, oggi è atteso il tweet

Oggi è primo luglio, e quindi Allegri non è più un tesserato del Milan. Potrà essere annunciato in qualsiasi momento. Oggi dovrebbe essere il giorno. Allegri arriva in un nuovo Napoli. Nel Napoli che deve rinnovarsi, sfrondare, tagliare. I costi vanno ridotti, l’età media abbassata. Aurelio De Laurentiis, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi, crede molto in Allegri e sta pensando di presentarlo ai tifosi a Napoli.

I tempi però sono stretti.

Scrive Repubblica:

“L’unica finestra disponibile è infatti quella della settimana prossima, visto che già il 15 luglio è in programma il raduno a Castel Volturno e due

giorni dopo inizierà il ritiro di Dimaro, dove il nuovo tecnico terrà la tradizionale conferenza di inizio stagione sabato 18. Farlo parlare per due volte in pochissimi giorni avrebbe poco senso e per questo si lavora sulle date del 9 o del 10, sempre che non venga sfruttato lo slot della presentazione della maglia del centenario del 6 luglio alla Stazione Marittima, con una lunga giornata azzurra”.