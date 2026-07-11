Addirittura Pioli favorito come ct della Nazionale (SportMediaset)

I due hanno vinto insieme lo scudetto col Milan. Sarebbe una scelta decisamente originale. Sarebbero bruciati i favoriti Conte e Mancini. È reduce dalla fallimentare esperienza alla Fiorentina

Pioli intruso e vincente tra Conte e Mancini?

Tra i due litiganti, il terzo gode. Resta da vedere se godrà anche l’Italia. Perché per SportMediaset dopo la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della Nazionale – con il brasiliano Leonardo come consulente – sarebbero improvvisamente cresciute le quotazioni di Stefano Pioli come commissario tecnico dell’Italia. Una scelta quantomeno originale ma che avrebbe una sua spiegazione, almeno per quel che concerne i rapporti tra Pioli e Paolo Maldini. Pioli è stato infatti l’allenatore che con Maldini ha riportato lo scudetto al Milan. I due sono legati e hanno lavorato insieme con ottimi risultati.

Certo Pioli non è un nome che provoca salti di gioia ma è un tecnico solido che effettivamente a Milani ha vinto uno scudetto insperato. L’ultima sua esperienza – alla Fiorentina – è stata fallimentare.

Per SportMediaset restano comunque in corsa Roberto Mancini e Antonio Conte. Per l’annuncio, dovrebbe essere solo questione di giorni.

Sky aveva invece ipotizzato lo scenario Ancelotti.