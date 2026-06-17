“Un giorno credi”: giovedì 25 giugno al “Napule’s Power”

Il triangolo ideale di quella canzone immortale

Da via Belvedere 45, al Vomero, Napoli, dove nel 1972 Patrizio Trampetti scriveva il testo di quella canzone, “Un giorno credi”, destinata a diventare un inno generazionale, in pochi minuti a piedi si raggiunge un altro antico palazzo vomerese, in via Aniello Falcone 72, dove c’era lo studio del grande maestro di chitarra Eduardo Caliendo, stanze nelle quali Trampetti e i fratelli Bennato impararono a maneggiare lo strumento a corde dal migliore di tutti. Lì vicino, al civico 52, è nata da qualche anno la sala del Napule’s Power, culla dei nuovi e vecchi talenti musicali della città: qui, giovedì 25 giugno alle 18, si chiuderà il triangolo ideale di quella canzone immortale, “Un giorno credi”, con la presentazione del libro scritto dal giornalista Luca Maurelli su quel brano portato al successo da Edoardo Bennato, con il meraviglioso arrangiamento di Roberto De Simone.

Luca Maurelli, con “Un giorno credi. Patrizio Trampetti e la vera storia dell’inno di una generazione che voleva cominciare da zero” (Jack Edizioni), prova a “viaggiare” in quel testo e in quegli anni Settanta, parlandone con l’autore e recuperando tracce e testimonianze di un periodo segnato da passioni, lotte e lutti. Trampetti, pupillo di Roberto De Simone e componente della NCCP, che sembrava destinato a una carriera da rock star, ancora oggi suona, recita, scrive e sperimenta, ma non rinuncia a fornire nuove interpretazioni anche di quel “falso incidente” che nella canzone, arrangiata magistralmente da De Simone con il sorprendente utilizzo del trombino barocco, racconta di rimpianti, ricorsi, sliding doors e momenti di crisi e di resurrezione personale.

Nella sede della Suono Libero Music, che ospita Sala Napule’s Power, sede del Movimento Napule’s Power – storico laboratorio culturale fondato nel 1970 da Renato Marengo di cui è anche direttore artistico – Nando Misuraca, Responsabile MEI- meeting delle etichette indipendenti per il sud, introdurrà il dibattito che vedrà la presenza di Trampetti, di Luca Maurelli, dell’editore Andrea Raguzzino e del giornalista Francesco Palmieri, moderatore dell’incontro.

Trampetti l’uomo che non vuole essere ricordato a tutti i costi

«In queste pagine troverete non solo il giovanissimo Trampetti che ci invitava a “credere”, ma anche l’uomo che non vuole essere ricordato a tutti i costi, che non ha inseguito successo, popolarità e soldi, ma soltanto la sua passione, il suo istinto dietro al Pifferaio magico: la musica, che con Napoli fa binomio», scrive Lucilla Parlato nel suo preludio-prefazione.

Il libro anticipa un cortometraggio realizzato da Luca Maurelli che uscirà dopo l’estate (e di cui sarà presentata in sala un’anticipazione) e segue la recente pubblicazione del nuovo album di Patrizio Trampetti, “Anime delle Due Sicilie”, per l’etichetta Laboratori di Provincia, con Alfio Antico, Jennà Romano e Amedeo Ronga.

L’AUTORE

Luca Maurelli, 56 anni, laureato in Scienze Politiche, è un giornalista e scrittore italiano che lavora nel campo del giornalismo investigativo e su temi di rilevanza sociale: dalle stragi del sabato sera alla disabilità, dai suicidi giovanili agli effetti dei social sulle nuove generazioni. Svolge da anni attività di testimonianza sui temi trattati nei suoi libri all’interno delle scuole italiane. Il progetto didattico “Viaggio al centro della notte” ha ottenuto un riconoscimento ufficiale dal Quirinale.

Ha lavorato per il “Roma”, “Libero Mercato”, “Reuters”, “L’Espresso”, “Rai”; “Secolo d’Italia”.

Tra i suoi lavori figurano “L’oro del Pibe” (ESI), con Giuseppe Pedersoli, sulle vicende giudiziarie e fiscali di Diego Armando Maradona; “Viaggio al centro della notte” (Guida), che affronta la tematica della sicurezza stradale e dell’abuso di alcol e droghe tra i giovani; l’inchiesta sulla morte dell’escursionista francese Simon Gautier in “Io vedo il mare” (Guida Edizioni); “Ti serve uno bravo. Manuale d’amore per pazienti di psicologi, analisti e strizzacervelli” (Jack Edizioni), che combina saggistica e narrativa per esplorare il mondo della psicoterapia e dei suoi pazienti; “La forza dell’amore” (Guida), che affronta il tema della famiglia, della fede e della disabilità; e “Anatomia di un’ingiustizia” (Guida Editori), sui temi giudiziari e politici.

JACK EDIZIONI

Jack Edizioni è nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli Andrea e Dario Raguzzino, rispettivamente avvocato e architetto, come “costola” di Cura il Mondo ETS, associazione culturale che si occupa della salvaguardia del pianeta mediante la promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili, finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle generazioni presenti e, soprattutto, di quelle future.

I libri di Jack Edizioni sono disponibili sia in formato cartaceo sia in formato ebook sui principali store online. Sono distribuiti a livello mondiale da Amazon e le versioni cartacee possono essere acquistate in qualsiasi libreria che si serva del colosso statunitense come distributore.

Ufficio stampa: jackedizioni@raguzzino.it