Stop al time-out tattico del portiere: la nuova regola Ifab per i Mondiali (e c’entra Donnarumma)

L’episodio-simbolo è recente. A novembre, in Premier, l’allenatore del Leeds Daniel Farke accusò apertamente Gigio Donnarumma di aver simulato un problema fisico per permettere a Guardiola di radunare il Manchester City e dare indicazioni, in una gara poi vinta dai Citizens. Lo stesso Farke ammise che la mossa era «within the rules», nelle regole, e perfino «smart», furba. Guardiola replicò sostenendo che l’infortunio fosse autentico. Ma l’immagine del City stretto attorno al tecnico durante lo stop di Donnarumma — lo stesso Donnarumma poi rimasto fuori dai Mondiali — è diventata il manifesto del problema.