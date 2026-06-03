Red Bull sbarca a Napoli con un weekend di futsal e street dance

L'evento che unisce il calcio e la danza si terrà il 6 e 7 giugno presso Piazza Municipio.

Napoli si prepara ad accogliere un evento Red Bull che unisce il calcio di strada e la street dance, il 6 e 7 giugno 2026 presso Piazza Municipio.

A Napoli futsal e street dance si uniscono per l’evento Red Bull

Napoli non festeggia mai stando ferma. Si muove, canta, improvvisa, trasforma ogni piazza in un palco e ogni strada in un linguaggio condiviso. Ed è proprio da questa energia che nasce un weekend capace di unire due mondi solo apparentemente lontani: il calcio di strada e la street dance.

Il 6 e 7 giugno Piazza Municipio diventerà il cuore pulsante del freestyle con due eventi firmati Red Bull che porteranno in città alcuni tra i migliori talenti italiani della scena urban: sabato 6 giugno andrà in scena la finale di Red Bull King D’O Rione, il torneo di calcio di strada dedicato ai quartieri napoletani, mentre domenica 7 giugno sarà il momento della National Final di Red Bull Dance Your Style, la competizione globale di street dance dove è il pubblico a decidere il vincitore.

Due eventi uniti dalla stessa anima: quella del freestyle, della creatività, dell’improvvisazione e della connessione con il pubblico. Da una parte il pallone interpretato come gesto tecnico, spettacolo e identità di quartiere. Dall’altra il corpo che reagisce alla musica in tempo reale, trasformando ogni battle in un dialogo diretto con la folla. In mezzo, Napoli: una città dove la cultura di strada è linguaggio quotidiano e dove il concetto di piazza è ancora sinonimo di partecipazione collettiva.

Dopo oltre un mese di qualificazioni diffuse nei quartieri della città, Red Bull King D’O Rione arriva al suo atto conclusivo. Il torneo, ispirato alla tradizione della “Tedesca Napoletana”, ha attraversato Napoli trasformando playground e campi di quartiere in arene urbane. Ora tutto è pronto per la finale di sabato 6 giugno in Piazza Municipio, che prenderà il via alle 17:00 e proseguirà fino alle 23.30. Ad accompagnare le sfide ci sarà la voce di Matteo Procentese e una giuria d’eccezione composta dai giocatori del Napoli Futsal Guilhermão, Borruto, Bortoletto, Perugino e Japa Duarte.

Il giorno successivo, domenica 7 giugno, la piazza cambierà ritmo ma non energia con la National Final di Red Bull Dance Your Style 2026. Sedici dancer si sfideranno in battle, uno contro uno, su tracce musicali a sorpresa, attraversando diversi stili di street dance, in un format in cui improvvisazione, musicalità e personalità sono tutto.

Anche qui il protagonista assoluto sarà il pubblico: saranno infatti gli spettatori a decretare il vincitore di ogni battle alzando in aria le card rosse o blu. La giornata inizierà alle 14:30 con la conferma delle registrazioni, proseguirà alle 17:00 con il Qualifier e a partire dalle 19:00 culminerà con la National Final, dove il vincitore conquisterà un posto alla World Final di Zurigo. Sul palco saliranno 16 sfidanti accompagnati dagli host Teddy e Chiaretta e dal Dj set di Ake. Durante l’halftime showcase spazio anche a Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini conosciuti dal grande pubblico grazie al programma Tv Amici.

Per tutto il weekend Piazza Municipio si trasformerà così in un grande playground urbano aperto alla città: un luogo dove calcio, musica, danza e tifo diventano strumenti di espressione collettiva e dove il freestyle incontra una delle città che più di tutte ha fatto dell’improvvisazione, della creatività e dell’energia popolare il proprio marchio di fabbrica. L’accesso a entrambi gli eventi sarà gratuito e aperto al pubblico. Per Red Bull Dance Your Style sarà necessario registrarsi tramite Eventbrite fino a esaurimento posti disponibili.