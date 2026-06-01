Pulisic torna al gol dopo cinque mesi e zittisce i critici: “Sembra che a tutti importi solo dei gol”

È bastato rivestire la maglia della nazionale per liberarsi del peso di una stagione storta. Christian Pulisic torna al gol con gli Stati Uniti, mettendo fine a un digiuno che durava da dicembre 2025, da quando segnava ancora con il Milan. Lo ha fatto nell’amichevole contro il Senegal a Charlotte, e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo mesi di critiche.

La risposta ai critici

Le sue parole nel dopogara sono una stoccata diretta a chi lo aveva messo sul banco degli imputati:

“Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei goal. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne”

Un Pulisic insofferente, che già alla vigilia aveva preferito non cercare alibi: “Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi”, come riporta La Gazzetta dello Sport. Una posizione che fotografa il suo malessere per un finale di stagione amaro sul piano personale e collettivo, culminato con la mancata qualificazione del Milan alla Champions.

Pochettino lo rilancia verso il Mondiale

A sostenerlo è arrivato anche il ct Mauricio Pochettino, che lo ha schierato da ala sinistra e ha gradito la reazione: “Sono contento per lui, dopo un lungo periodo senza gol è tornato a segnare, ed è importante per un giocatore che si sta preparando per il Mondiale”. Perché il contesto, per Pulisic, è speciale: gli Stati Uniti ospitano la Coppa del Mondo, e l’americano è chiamato a esserne uno dei volti, come abbiamo raccontato presentando la cerimonia d’inaugurazione affidata all’italiano Balich.