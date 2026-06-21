Norton-Cuffy via dal Genoa per 18-20 milioni, Napoli in pole
Lo scrive Tuttomercatoweb, che sottolinea lo scatto importante degli azzurri per l'esterno inglese. Anche Khalaili in lista nello stesso ruolo.
Brooke Norton-Cuffy vicino al Napoli, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Andrebbe a essere il vice di Giovanni Di Lorenzo, anche se per gli azzurri c’è un altro nome a fargli concorrenza, ovvero Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, che ha già accettato un contratto con il Napoli.
Norton-Cuffy vicino al Napoli
Tuttomercatoweb scrive invece:
L’esterno inglese è finito nel mirino di Fiorentina e Napoli in vista della prossima stagione. La squadra che sarà allenata da Massimiliano Allegri sembra aver fatto uno scatto in avanti nella corsa al giocatore e potrebbe essere uno dei rinforzi che il presidente De Laurentiis regalerà al suo futuro tecnico. Il Genoa valuta il proprio giocatore sui 18-20 milioni di euro e lo cederà a titolo definitivo.
Due reti e un assist quest’anno in 29 presenze in maglia rossoblù per Norton-Cuffy.