Napoli Basket, dalla Francia ecco Zac Seljaas ala statunitense

Il Napoli Basket procede nel suo mercato estivo e ha annunciato ufficialmente il tesseramento per una stagione di Zac Seljaas, ala statunitense di due metri. Nato nel 1997 a Bountiful, nello Utah, il giocatore muove i primi passi nel basket della high school locale, partecipando al circuito AAU sotto la guida tecnica del padre Gary. Nel 2015 inizia il suo percorso collegiale alla BYU (Brigham Young University), disputando quattro campionati in NCAA e terminando l’anno da senior con medie di 6.6 punti e 4 rimbalzi a partita.

Il debutto nel professionismo europeo avviene nell’annata 2020-21 in Slovacchia, tra le fila del BC Prievidza, dove un infortunio gli permette di scendere in campo solo in 5 occasioni (registrando comunque 13.4 punti di media). Nel 2021/22, dopo essere rientrato negli Stati Uniti, firma con la formazione georgiana del BC Vera, mettendosi in evidenza con una stagione da 22 punti, 12 rimbalzi e 2.6 assist per gara. Nel 2022 si trasferisce in Germania ai Tigers Tübingen, nella seconda divisione, centrando la promozione in Bundesliga con un contributo di 17 punti, 6 rimbalzi e 2.2 assist a partita. Successivamente, nel biennio 2023-24, indossa la canotta del Würzburg per due stagioni di alto profilo, raggiungendo in entrambe le occasioni la semifinale di BBL. Nella sua seconda annata tedesca riceve i gradi di capitano e fa il suo esordio in Basketball Champions League, firmando 17.7 punti, 6.5 rimbalzi e 1.9 assist di media nelle 10 partite disputate.

Nell’ultimo campionato è stato protagonista in Francia con la maglia dell‘ASVEL Villeurbanne, facendo anche il proprio esordio in Eurolega. Nelle competizioni nazionali ha collezionato medie di 7.3 punti e 3.1 rimbalzi a partita, mentre sul palcoscenico dell’Eurolega ha chiuso con 6.7 punti e 3 rimbalzi per gara.