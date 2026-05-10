Napoli Basket, Repesa annuncia l’arrivo di Petrucelli

"Il cavallo di razza è già nella nostra stalla", ha detto. Così Repesa ha ufficializzato l'arrivo dell'italo-americano miglior difensore della Serie A1

La dichiarazione che fa più scalpore nel postpartita del match contro Udine è quella che riguarda John Petrucelli. Jasmin Repesa ha risposto così quando gli è stato chiesto delle voci che giravano sull’arrivo del giocatore ex Trapani a Napoli il prossimo anno:

“Questo cavallo di razza è già nella stalla”.

John Petrucelli è una guardia-ala italo-statunitense nota per essere uno dei migliori “two-way player” del campionato, avendo vinto per due anni consecutivi il premio di miglior difensore della Serie A1. Il suo legame con Repesa è diventato indissolubile durante la stagione 2024/25 ai Trapani Shark, dove il coach lo ha promosso capitano e lo ha reso il pilastro tattico della squadra. Il giocatore è il primo pilastro della nuova era di Jasmin Repesa, che è quindi subito cominciata.

Riguardo alla partita coach Repesa ha poi dichiarato:

“Stasera senza statistiche perché i numeri non ci servono. Ringrazio prima di tutto i ragazzi e tutta la nostra società per come siamo riusciti a finire la stagione, con una partita che non contava molto, ma contava per dare un messaggio molto importante. C’è una cosa molto seria, c’è gente che investe e dobbiamo essere professionisti veri, rispondere sul campo. Ognuno ha dato il suo stasera, ognuno. Qualcuno giocando di più, qualcuno meno, ma tutti volevano fare una bella figura e questa è la cosa più importante. Secondo me questa non è l’ultima partita, questo per me è stato un punto di partenza. Noi dobbiamo fare click per capire che il basket che vogliamo giocare è completamente diverso, con molta più energia, molta più concentrazione, molta più fisicità, molta più corsa. E di sicuro ci sono i presupposti per farlo. Faggian? Ha fatto un buon lavoro, ma tutti hanno fatto un buon lavoro. Mi ha creato problemi adesso: lo volevo cambiare e prendere un giocatore più forte, ma ora faccio fatica.”