Murray odia i social, i cellulari e “il tennis commentato in tv”. Ma ora fa lo Youtuber

Andy Murray non gioca più a tennis da un po’, fa l’allenatore part time di di Jack Draper, e nel (moltissimo) tempo libero gioca a golf come farebbe un ossessionato dell’agonismo come lui: allenandosi un sacco. Troppo, visto che s’è fatto male e ora ha dovuto alleggerire un po’ i carichi. Ma soprattutto: non è sui social, non ha nemmeno un telefono con le app (usa uno di quei modelli che possono solo fare chiamate e amen), ai suoi figli – Sophia di 10 anni, Edie di 9, Teddy di 7 e Lola di 5 – non è permesso passare le ore davanti al cellulare (“non guardano YouTube e cose del genere. Cerchiamo di tenerli lontani dagli schermi il più possibile, di farli stare all’aria aperta, a correre, a fare sport e a mantenersi attivi”). Però ora farà lo Youtuber. E lo farà perché… gli fa schifo la televisione. Non torna tutto, ma questo è Andy Murray.

“Ho un mattone al posto del telefono”

Ne parla lui stesso al Telegraph: “Ho eliminato i social media dal mio telefono. Stavo perdendo troppo tempo. Mi hanno dato uno di quei cosi chiamati ‘mattone’, uno di quei dispositivi con cui si possono fare telefonate e basta. Spero di essere un po’ più produttivo. Ho sempre trovato il commento e la copertura del tennis piuttosto mediocri. Non li trovo particolarmente interessanti o approfonditi. Non è qualcosa che mi piacerebbe fare, a meno che non venga fatto in un modo completamente diverso, e non credo che questo accadrebbe a Wimbledon”.

E quindi si è messo in proprio: “Invece, con The Set, abbiamo totale flessibilità su quando filmiamo, sappiamo quali sono le ore in cui lavoriamo e non ci sono restrizioni su ciò che possiamo o non possiamo fare. Faccio un’intervista davanti alla telecamera, cosa che non mi è mai piaciuta molto, ma i contenuti che ho realizzato per YouTube, che si tratti di influencer del golf come i Fore Bros, o Ian Poulter, o Kevin Pietersen, sono stati divertenti”.