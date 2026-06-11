Guida ai Mondiali, Gruppo K: l’ultimo Ronaldo e il Vitinha da Pallone d’Oro, contro la Colombia di Luis Díaz

Il Portogallo dell'ultimo Ronaldo, e di un Vitinha da Pallone d'Oro, è la favorita. La Colombia di Luis Díaz e James la rivale.

La nostra guida ai Mondiali 2026 prosegue tra addii e sorprese. Il Gruppo K Mondiali 2026 riunisce Portogallo, Colombia, Congo e Uzbekistan, con l’ultimo Cristiano Ronaldo e un Vitinha da Pallone d’Oro. La Colombia di Luis Díaz è un osso durissimo. E due matricole sognano di scrivere la storia. Vediamo gerarchia e protagonisti.

Il colpo d’occhio

Come per Messi, anche qui aleggia il sapore dell’addio. Ma la vera forza del Portogallo è altrove.

Le quattro squadre

Portogallo, l’ultimo Ronaldo. Colombia, i Cafeteros di Díaz. Congo, la sorpresa fisica. Uzbekistan, la matricola asiatica.

La gerarchia

Favorito il Portogallo nel gruppo K dei Mondiali 2026, con Vitinha, Bruno Fernandes e Leão. Sfidante la Colombia. Outsider il Congo, materasso l’Uzbekistan.

Il duello

Portogallo-Colombia per il primo posto.

Il campione

Vitinha: il regista del Psg, candidato al Pallone d’Oro. Più di Ronaldo, oggi, fa lui la differenza.

L’occhio azzurro

Nessun napoletano in campo, ma un nome che ci riguarda: Vitinha è il tipo di centrocampista che fa sognare i grandi club.

La chicca

Mentre Ronaldo gioca l’ultimo atto iridato, Congo e Uzbekistan scrivono la storia.

Il verdetto de ilNapolista

Passano Portogallo e Colombia. Il Congo è la mina vagante.