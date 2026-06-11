Guida ai Mondiali, Gruppo H: La Spagna campione con tre azzurri, e l’Uruguay di Olivera all’inseguimento

La Spagna campione d'Europa è la favorita d'obbligo, con tre azzurri di passaporto iberico in rosa. L'Uruguay di Olivera è la seconda forza naturale.

Prosegue il nostro racconto dei Mondiali 2026. Il Gruppo H Mondiali 2026 vede la corazzata Spagna sfidata da Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita. La Roja parte favorita d’obbligo, la Celeste è la seconda forza naturale. E in campo ci sono ben tre azzurri di passaporto straniero. Vediamo favorite, outsider e le stelle del girone.

Il colpo d’occhio

In cima la squadra forse più completa del torneo; dietro, una Celeste che non muore mai.

Le quattro squadre

Spagna, la corazzata di Yamal. Uruguay, la Celeste di Bielsa. Capo Verde, gli Squali Blu. Arabia Saudita, i Falchi Verdi.

La gerarchia

Favorita la Spagna (Yamal, Pedri, Rodri). Sfidante l’Uruguay di Bielsa. Outsider Capo Verde, materasso l’Arabia.

Il duello

Spagna-Uruguay, ma più che un duello del gruppo H dei Mondiali è una gerarchia: il primo posto della Roja sembra blindato.

Il campione

Lamine Yamal, a nemmeno vent’anni da molti il miglior giocatore del pianeta.

L’occhio azzurro

Tris di Napoli: in difesa dell’Uruguay c’è Mathias Olivera; tra i convocati della Spagna gli azzurri Miguel Gutiérrez e Rafa Marín.

La chicca

Capo Verde gioca il primo Mondiale della storia. E l’Uruguay è guidato da Bielsa, ‘El Loco’.