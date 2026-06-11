Guida ai Mondiali, Gruppo H: La Spagna campione con tre azzurri, e l’Uruguay di Olivera all’inseguimento
La Spagna campione d'Europa è la favorita d'obbligo, con tre azzurri di passaporto iberico in rosa. L'Uruguay di Olivera è la seconda forza naturale.
Prosegue il nostro racconto dei Mondiali 2026. Il Gruppo H Mondiali 2026 vede la corazzata Spagna sfidata da Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita. La Roja parte favorita d’obbligo, la Celeste è la seconda forza naturale. E in campo ci sono ben tre azzurri di passaporto straniero. Vediamo favorite, outsider e le stelle del girone.
Il colpo d’occhio
In cima la squadra forse più completa del torneo; dietro, una Celeste che non muore mai.
Le quattro squadre
Spagna, la corazzata di Yamal. Uruguay, la Celeste di Bielsa. Capo Verde, gli Squali Blu. Arabia Saudita, i Falchi Verdi.
La gerarchia
Favorita la Spagna (Yamal, Pedri, Rodri). Sfidante l’Uruguay di Bielsa. Outsider Capo Verde, materasso l’Arabia.
Il duello
Spagna-Uruguay, ma più che un duello del gruppo H dei Mondiali è una gerarchia: il primo posto della Roja sembra blindato.
Il campione
Lamine Yamal, a nemmeno vent’anni da molti il miglior giocatore del pianeta.
L’occhio azzurro
Tris di Napoli: in difesa dell’Uruguay c’è Mathias Olivera; tra i convocati della Spagna gli azzurri Miguel Gutiérrez e Rafa Marín.
La chicca
Capo Verde gioca il primo Mondiale della storia. E l’Uruguay è guidato da Bielsa, ‘El Loco’.