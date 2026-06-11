Guida ai Mondiali, Gruppo H: La Spagna campione con tre azzurri, e l’Uruguay di Olivera all’inseguimento

La Spagna campione d'Europa è la favorita d'obbligo, con tre azzurri di passaporto iberico in rosa. L'Uruguay di Olivera è la seconda forza naturale.

Guida ai Mondiali, Gruppo H: La Spagna campione con tre azzurri, e l’Uruguay di Olivera all’inseguimento

Spain's national football team members attend a training session ahead of the friendly football match against Iraq and ahead of the FIFA World Cup 2026 at the Ciudad del Futbol in Las Rozas, outside Madrid, on June 3, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Prosegue il nostro racconto dei Mondiali 2026. Il Gruppo H Mondiali 2026 vede la corazzata Spagna sfidata da Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita. La Roja parte favorita d’obbligo, la Celeste è la seconda forza naturale. E in campo ci sono ben tre azzurri di passaporto straniero. Vediamo favorite, outsider e le stelle del girone.

Il colpo d’occhio

 In cima la squadra forse più completa del torneo; dietro, una Celeste che non muore mai.

Le quattro squadre

 Spagna, la corazzata di Yamal. Uruguay, la Celeste di Bielsa. Capo Verde, gli Squali Blu. Arabia Saudita, i Falchi Verdi.

La gerarchia

 Favorita la Spagna (Yamal, Pedri, Rodri). Sfidante l’Uruguay di Bielsa. Outsider Capo Verde, materasso l’Arabia.

Il duello

Spagna-Uruguay, ma più che un duello del gruppo H dei Mondiali è una gerarchia: il primo posto della Roja sembra blindato.

Il campione

Lamine Yamal, a nemmeno vent’anni da molti il miglior giocatore del pianeta.

L’occhio azzurro

 Tris di Napoli: in difesa dell’Uruguay c’è Mathias Olivera; tra i convocati della Spagna gli azzurri Miguel Gutiérrez e Rafa Marín.

La chicca

Capo Verde gioca il primo Mondiale della storia. E l’Uruguay è guidato da Bielsa, ‘El Loco’.