Marchetti (Sky): “Allegri deve ancora capire chi sia il suo interlocutore al Milan”

A Radio Marte: "Il Napoli lo ha già ingaggiato e lui e Manna si sono incontrati. Frattesi? Senza cessioni in mediana, la vedo difficile. Gila ad oggi è un affare bloccato"

Luca Marchetti ha fatto il punto in casa Napoli ai microfoni di Radio Marte, parlando dell’annuncio di Max Allegri come neo allenatore e il calciomercato sia in entrata che in uscita, con la situazione legata a Lukaku e l’interesse degli azzurri per Frattesi e Gila.

Marchetti: “Allegri e Manna si sono già incontrati, il Milan non può bloccarlo”

Il giornalista Sky ha dichiarato:

“Il Napoli ha ormai ingaggiato Allegri, non credo che possano esserci capricci da parte del Milan che ne blocchino l’arrivo in azzurro. Non serve neanche avere fretta, tanto l’accordo c’è. Non c’è ancora l’ufficializzazione perché il problema è che, se oggi citofoni a casa Milan, chi ti risponde? Allegri deve ancora capire chi sia il suo interlocutore. Al 100% il mister e Manna hanno già avuto incontri e si sono magari anche già visti per parlare del mercato della prossima stagione. Le condizioni su cui bisognerà operare per costruire la squadra sono chiare a tutti“.

Il Napoli dovrà anche smaltire il monte-ingaggi dei giocatori e Romelu Lukaku, in questo senso, è uno degli indiziati, percependo tra gli ingaggi più alti della rosa: “La priorità del Napoli è sfoltire e smaltire il monte ingaggi, vendendo quelli che non sono stati centrali nelle passate stagioni. Il nome più importante attorno a cui ruota tutto è Lukaku, che fa il Mondiale. Se gioca bene, il Napoli potrebbe ancora puntare su di lui. Se sta bene, secondo me fa ancora la differenza, oppure potrebbe attrarre offerte, visto che il rapporto col Napoli è stato ultimamente tumultuoso“.

“L’affare Gila per ora è bloccato”

In merito al ritorno di fiamma per Davide Frattesi, che il Napoli aveva già provato a prendere la scorsa estate, Marchetti ha dichiarato: “E’ in uscita al 100% dall’Inter, piace a Manna e ad Allegri, ma senza cessioni in linea mediana la vedo difficile. Se partisse Anguissa vedrei però più un profilo come Rios.

Gila? Nel 2027 va in scadenza, ma se dovesse venderlo la Lazio, dovrebbe dare il 50% al Real Madrid. Perdendo anche Romagnoli, la Lazio avrebbe intenzione di tenerlo. L’affare per ora è bloccato“.