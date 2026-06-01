L’Italia di Baldini è un’Under 21: otto convocati arrivano dalla Serie B e C
La Nazionale di Baldini che affronterà Lussemburgo e Grecia nelle amichevoli di giugno è una delle più singolari della storia azzurra: un'Under 21 travasata al piano di sopra, con i "grandi" già in vacanza e l'Italia fuori dal Mondiale.
La Nazionale di Baldini è un caso più unico che raro. Per le due amichevoli di giugno — il 3 col Lussemburgo, il 7 con la Grecia — il ct ad interim ha chiamato una rosa giovanissima, di fatto la sua Under 21 promossa in blocco. Gli unici “azzurrabili” della Nazionale maggiore sono Gigio Donnarumma, Pio Esposito e Marco Palestra. Per il resto, tempo di esperimenti.
Perché l’Italia gioca con un’Under 21
Non è un capriccio: è una scelta annunciata. Lo avevamo raccontato quando Baldini disse che a giugno avrebbe convocato solo Under 21, per conoscere il livello dei giovani italiani. Lo stesso tecnico che ha imposto regole vecchio stampo, dalle stanze doppie ai cellulari nel cassetto. Ma dietro l’esperimento c’è la ferita aperta: l’Italia non è andata al Mondiale, e un’estate senza Coppa lascia spazio (e tempo) per guardare al futuro. È il prezzo di un movimento che, lo scriviamo da mesi, ha un livello medio preoccupante.
Gli otto dalla Serie B e C
Ecco chi sono i convocati che vengono dalle categorie inferiori:
- Giovanni Daffara (Avellino, Serie B): portiere classe 2004 di proprietà della Juventus, prima stagione tra i grandi e una serie di rigori parati che hanno fatto sognare l’Irpinia.
- Lorenzo Palmisani (Frosinone, Serie B): altro portiere 2004, già numero uno dell’Under 21 di Baldini e considerato il miglior portiere della cadetteria.
- Costantino Favasuli (Catanzaro, Serie B): esterno a tutta fascia rilanciato da Aquilani. «Mi ha cambiato la vita», ha detto del suo ex tecnico.
- Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, Serie C): centrocampista ex capitano della Primavera della Roma, con un titolo europeo Under 19 alle spalle.
- Matteo Dagasso (Venezia, Serie B): mezzala 2004 lanciata da Zeman, salita in A coi lagunari.
- Luigi Cherubini (Sampdoria, Serie B): trequartista mancino di proprietà della Roma, jolly offensivo.
- Seydou Fini (Frosinone, Serie B): esterno 2006 nato in Costa d’Avorio, di proprietà del Genoa, tra i più giovani del gruppo.
- Tommaso Berti (Cesena, Serie B): trequartista qualitativo, una stagione personale positiva (4 gol, 8 assist) nonostante il flop di squadra.