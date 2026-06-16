L’iconica esultanza di Lukaku e De Bruyne: una storia iniziata nel 1998

Ogni somiglianza con eventi recenti è puramente casuale. Non è che Lukaku e De Bruyne abbiano copiato dal Club Brugge. L’idea dei due attuali “Diavoli Rossi” ha iniziato a prendere forma più di 12 anni fa. Ai Mondiali 2014 in Brasile, poco prima degli ottavi contro gli Stati Uniti, De Bruyne e Lukaku l’avevano già provata in allenamento. Nella partita complicata contro gli Usa, Lukaku entrò nei supplementari, servì l’assist per il gol di De Bruyne e segnò lui stesso il 2-0. È lì che il mondo ha conosciuto la loro stretta di mano. “

I primi “copioni”

Ovviamente tale gesto, secondo quanto dichiarato dallo stesso King Kev, non ha un significato preciso: è semplicemente la loro stretta di mano. Ammette però che l’atmosfera creata dal gesto è molto significativa, quasi a zittire qualsiasi ulteriore rigurgito razzista. Il Nieuwsblad ricorda che il 18 marzo 2026 Yamal e Raphinha hanno fatto lo stesso gesto in Champions contro il Newcastle.

La chiosa:

“Forse i belgi dovrebbero brevettarlo. Il paese spera di rivedere quella stretta di mano ancora spesso. Magari già sabato contro l’Iran a Los Angeles, la location preferita di De Bruyne e Lukaku.”