Italia Under17 in finale all’Europeo, Corigliano definito il “nuovo Yildiz”

L’Italia Under17 sta disputando l’Europeo di categoria e in semifinale ha battuto 5-3 la Spagna ai rigori. La squadra del ct Daniele Franceschini questa sera alle 19 (in diretta su Rai Sport) giocherà la finale contro il Belgio, a caccia del secondo titolo in tre anni.

Chi sono i ragazzi dell’Italia Under17 in finale all’Europeo

Prendendo in esame soltanto chi è sceso in campo contro la Spagna, conosciamo meglio i calciatori della Nazionale Under17, futuro del calcio italiano.

Christian Lupo (Lecce): classe 2009, ha disputato 29 presenze nel campionato Under 18, con tre clean sheet (reti inviolate). Contro la Spagna ha parato un rigore nei tempi regolamentari e due nella lotta ai penalty finale.

Giampaolo Bonifazi (Roma): terzino destro (all’occorrenza anche difensore centrale) capitano della Roma Under 17, quest’anno ha giocato sia nel campionato di categoria, sia nell’Under 18, esordendo anche in Primavera con una presenza.

Andrea Donato (Inter): difensore centrale e capitano dell’Inter Under 17, ha segnato 3 gol nel campionato di categoria; con l’Inter Under18, invece, ha disputato cinque presenze, mettendo a referto due reti.

Ludovico Varali (Parma): centrale italo-kenyano classe 2009, ha disputato metà stagione nel campionato Under 18 e metà in Primavera, fornendo un assist.

Matteo Albini (Como): terzino sinistro nato nel 2009, è stato schierato nel campionato Under 17 (5 gol e 2 assist) e successivamente in Primavera 2 dai lariani, con due assist all’attivo.

Edoardo Biondini (Empoli): centrocampista e capitano della Nazionale, ha giocato nel campionato Under 17 segnando 2 gol e fornendo un assist, prima di esordire in Primavera 2, con cui ha disputato due presenze.

Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge): mediano italo-australiano classe 2009, ha giocato quest’anno otto partite in Youth League (la Champions giovanile).

Francesco Ballarin (Venezia): mediano; ha giocato sei partite in Primavera 2 e dieci presenze nel campionato Under 17.

Francesco Gasparello (Atalanta): centrocampista, è stabilmente in Primavera (quest’anno 30 presenze e un gol); ha segnato due reti in quattro presenze di Youth League.

Edoardo Dario Rocca (Inter): sarà il nuovo Dimarco? Terzino sinistro classe 2009, un gol e 8 assist nelle 24 partite disputate nel campionato Under 17.

Thomas Corigliano (Juventus): il trequartista che sogna di essere capitano bianconero, come ha rivelato alla Gazzetta, e soprannominato “il nuovo Yildiz“; 12 reti e 16 assist in 20 presenze nel campionato Under 17, ha giocato anche sette partite con la Primavera, segnando un gol e fornendo un assist.

Diego Perillo (Empoli): nato nel 2009, centravanti da 23 gol in 22 presenze nel campionato Under 17. Finora una sola rete per lui all’Europeo, quella che ha siglato la vittoria 1-0 contro la Francia.

Jacopo Landi (Empoli): ala sinistra di piede destro, 13 reti e 6 assist in 24 presenze nel campionato Under 17.

Federico Croci (Fiorentina): classe 2010, compirà sedici anni il prossimo 1 luglio, seconda punta. Quest’anno ha giocato nel campionato Under 17 e Under 18, disputando anche la Viareggio Cup segnando due gol in tre partite. E’ sceso in campo in tre occasioni con la Primavera viola, fuori categoria.

Tommaso Casagrande (H. Verona): centravanti nato nel 2009, stabilmente convocato in Primavera (32 presenze). Ha anche disputato dieci partite nel campionato Under 17, segnando 8 gol.