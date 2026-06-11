“Il paese delle noci”, il nuovo libro di Armando De Martino

Seguendo il cammino del Comandante Emanuele Navarro, il lettore viene trascinato in un intreccio morale dove nessuno è completamente innocente e nessuno è interamente colpevole.

Ci sono storie che chiedono di essere lette. E poi ce ne sono altre che pretendono di essere vissute. Il paese delle noci, il nuovo romanzo di Armando De Martino (Guida Editori, 2026), appartiene a questa rara categoria. È un libro che non si sfoglia: si attraversa. Una soglia che si apre sulla memoria profonda di una terra ferita e sulla coscienza inquieta di un Paese che, forse, non ha mai davvero smesso di fare i conti con le proprie ombre.

La genialità dell’intuizione narrativa di De Martino sta proprio qui: aver compreso che il passato non è mai passato. Che sotto la superficie del presente continuano a scorrere fiumi sotterranei di dolore, avidità, speranza e resistenza. Così il gennaio del 1901, con le sue piogge incessanti, il fango che inghiotte sentieri e destini, diventa molto più di una cornice storica. Diventa uno specchio.

Uno specchio nel quale riconosciamo le ferite di ieri e quelle di oggi. Attraverso una scrittura densa e sensoriale, capace di evocare immagini che sembrano emergere dalla nebbia del tempo, De Martino restituisce al lettore il respiro di un mondo dimenticato. Si sente il rumore dell’acqua che scava la collina. Si avverte l’odore acre del tufo bagnato. Si percepisce il peso del silenzio che grava sulle coscienze di un paese dove la verità è sepolta sotto strati di paura e convenienza. Eppure il vero protagonista del romanzo non è un uomo. Non è un eroe. Non è un colpevole.

È la terra. Una terra che osserva. Che custodisce. Che registra ogni sopruso, ogni inganno, ogni promessa tradita. Una terra che sembra sopportare tutto e che, tuttavia, non dimentica nulla. Seguendo il cammino del Comandante Emanuele Navarro, straniero chiamato a decifrare un mondo governato da interessi occulti e rapporti di forza antichi, il lettore viene trascinato dentro un intreccio morale dove nessuno è completamente innocente e nessuno è interamente colpevole. Le anime che abitano queste pagine non si lasciano giudicare facilmente. Vivono nella zona grigia delle necessità umane, dove il bene e il male si sfiorano continuamente. Ed è proprio questa complessità a rendere il romanzo straordinariamente vivo. Perché De Martino non racconta soltanto una vicenda. Interroga il lettore. Lo mette di fronte a una scelta. Lo costringe a prendere posizione.

Pagina dopo pagina, emerge una domanda che continua a risuonare ben oltre l’ultima riga: da che parte stiamo quando la giustizia ha il volto scomodo della verità? Le lotte per la terra, gli inganni, la sopraffazione, la devastazione del territorio raccontati nel libro finiscono così per assumere una dimensione universale. Le pagine si trasformano in un monito potente e attualissimo. Perché ogni ferita inflitta alla terra è una ferita inferta alla memoria. E ogni memoria negata torna, prima o poi, a chiedere conto. Non è un caso che la presentazione del romanzo si annunci come un evento fuori dagli schemi.

Sarà un’esperienza immersiva, un viaggio dentro il cuore pulsante della narrazione. Un’occasione per entrare nei paesaggi evocati dal libro, ascoltarne i suoni, respirarne le atmosfere, lasciarsi avvolgere da quella materia narrativa che rende Il paese delle noci qualcosa di più di un romanzo.

Sarà come varcare il confine tra realtà e racconto.

Come camminare lungo sentieri impastati di fango e memoria.

Come ascoltare la voce di una terra che per oltre un secolo è rimasta in silenzio e che oggi, grazie alla scrittura di Armando De Martino, torna finalmente a parlare. E quando quella voce inizierà a raccontare, sarà impossibile non ascoltarla.