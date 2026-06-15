Ibra e Cardinale all’incontro di Mma alla Casa Bianca: ecco dov’erano finiti i desaparecidos del Milan

I tifosi rossoneri li cercavano ovunque, sono negli Stati Uniti. Ibra farebbe il commentatore tv per la Svezia, ma ha disertato per Trump

Ecco dov’erano finiti. I desaparecidos del Milan, gli ultimi pezzi di una società ormai senza capo né coda. I tifosi rossoneri li hanno infine avvistati negli Stati Uniti. Ibrahimovic è lì come commentatore di Fox per i Mondiali, ma invece che guardarsi la sua Svezia a Monterrey, in Messico, era al gala Ufc organizzato alla Casa Bianca per celebrare gli 80 anni di Donald Trump con un sobrio torneo di arti marziali miste. Seduto al suo fianco anche Gerry Cardinale, in quanto azionista di Paramount (che negli Stati Uniti ha i diritti televisivi della Ufc) più che come proprietario del Milan. “Un’immagine che non è passata inosservata tra i tifosi rossoneri, ancora in attesa di novità sul fronte direttore sportivo e allenatore”, scrive la Gazzetta dello Sport.

Pure in Svezia si chiedono dove sia finito

“La scelta di Ibra ha fatto discutere anche in Svezia. Come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet, il centrocampista Jesper Karlström ha commentato: “Penso che avrebbe dovuto esserci alla nostra partita. Forse abbiamo già dimostrato abbastanza per convincerlo!”. Sulla stessa linea anche Mattias Svanberg, autore di un gol dalla panchina: “Sarebbe stato bello averlo con noi, ma vedremo se sarà presente a una delle prossime partite”.

Ibra ormai è in contumacia costante.