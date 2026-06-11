Guida ai Mondiali, Gruppo B: La solidità svizzera, il Canada di Davies e la Bosnia che ci ha mandati a casa

Girone senza padrona assoluta: la Svizzera è la più solida, il Canada di Davies insegue. E poi c'è la Bosnia, quella che ha spedito l'Italia fuori dal Mondiale.

Guida ai Mondiali 2026, gruppo per gruppo. Nel Gruppo B Mondiali 2026 si affrontano Svizzera, Canada, Bosnia ed Erzegovina e Qatar, in un raggruppamento senza una padrona assoluta. Qui non vince chi ha più talento, ma chi sbaglia meno. E per noi italiani c’è un dettaglio che brucia ancora. Vediamo favorite, outsider e le stelle da seguire.

Il colpo d’occhio

Un gruppo dove non vince chi ha più talento, ma chi sbaglia meno. E per noi italiani ha un sapore amaro che conosciamo bene.

Le quattro squadre

Svizzera, gli svizzeri (puntuali). Canada, i padroni di casa col vento Davies. Bosnia, i Dragoni col dente avvelenato. Qatar, i campioni d’Asia.

La gerarchia

Favorita la Svizzera, cinica con Xhaka. Sfidante il Canada, velocità di Davies. Outsider la Bosnia di Džeko, materasso il Qatar.

Il duello

Svizzera-Canada per il primo posto, in un equilibrio sottile. Il campione. Alphonso Davies: pura accelerazione, l’uomo che spacca il girone in campo aperto. L’occhio azzurro. Nessun azzurro in campo, ma l’Italia è qui in filigrana: la Bosnia di Džeko è la nazionale che ci ha eliminati, con Donnarumma costretto a guardare da casa. La chicca. Džeko gioca a quasi 40 anni: per la Bosnia resta l’uomo del destino. Quello che ci ha fatto male.