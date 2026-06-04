Errani e Vavassori fanno il bis al Roland Garros, vincono nel doppio misto

Avevano già trionfato lo scorso anno; hanno battuto Dabrowski e King al super tiebreak 10-4. Ora sono a tre titoli in coppia in quattro tornei disputati.

Errani e Vavassori trionfano al Roland Garros

Sara Errani e Andrea Vavassori sono nuovamente campioni nel doppio misto al Roland Garros, confermando il successo dello scorso anno nel torneo francese. Hanno battuto in ottanta minuti Gabriela Dabrowski ed Evan King.

Se nel primo set si era imposta la coppia formata dalla canadese e dallo statunitense per 6-4, il secondo set lo hanno vinto i due italiani 6-3; poi, 10-4 nel super tiebreak.

Hanno giocato il loro quarto Slam nella specialità, dopo Us Open 2024 e 2025 e Roland Garros 2025, vincendone tre.

Se Errani non potrà ripetersi nel doppio femminile dopo essere uscita al secondo turno, Vavassori giocherà domani, in coppia con Bolelli, la semifinale del doppio maschile, a caccia di un posto in finale dopo aver vinto gli Internazionali di Roma.