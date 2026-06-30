Elmas saluta il Napoli per la seconda volta: “Sarà sempre con te”. E ora spunta la Juve di Spalletti

l prestito non è stato trasformato in acquisto: il riscatto chiesto dal Lipsia (sui 17 milioni) è parso troppo alto e il tentativo di limarlo è saltato. Sul macedone ora ci sono la Juventus di Spalletti, il Fenerbahçe e l'Aston Villa.

Elif Elmas lascia il Napoli, e per la seconda volta. La SSC Napoli ha comunicato ufficialmente che il centrocampista macedone non proseguirà la sua avventura in azzurro: arrivato in prestito la scorsa stagione, non è stato riscattato dal Lipsia. Il saluto del club è affettuoso e asciutto: “Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif”. Una separazione silenziosa ma sentita dalla tifoseria.

Elmas-Napoli, addio ufficiale: il riscatto troppo caro

La decisione, spiegano da Napoli, non nasce da dubbi sulle prestazioni del giocatore, ma dai conti: il riscatto richiesto dal Lipsia — secondo gli ultimi rumors intorno ai 17 milioni — è stato giudicato eccessivo. C’è stato un tentativo di abbassare la cifra con i tedeschi, ma l’affare non è andato a buon fine. Eppure il Napoli ci aveva creduto: a settembre aveva accolto il suo ritorno dopo diciotto mesi, sulla base di un’offerta che fissava il riscatto a cifre più basse.

Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif 💎 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/UJ0BWNa6h5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 30, 2026

Un ritorno breve: il jolly che il Napoli non ha trattenuto

Elmas è stato il classico jolly di centrocampo: utile, duttile, a volte decisivo. Schierato a Lecce al posto di McTominay, era anche tornato a segnare proprio al Torino, la squadra che lo aveva avuto in prestito e che lo voleva “a prezzo di saldo”. Un rendimento sufficiente a farne un’opzione gradita, ma non un titolare imprescindibile: e così, davanti a un riscatto pesante, il Napoli ha lasciato andare il macedone, che qualcuno aveva paragonato a un Ndoye mancato.

Il futuro: la Juventus di Spalletti, il Fenerbahçe o la Premier

Per Elmas, ora, si aprono diverse strade. La più suggestiva porta a Torino: il macedone è stato proposto alla Juventus, dove ritroverebbe Luciano Spalletti, l’allenatore con cui ha vinto lo scudetto a Napoli, anche se i bianconeri lo considerano un’alternativa ad altri obiettivi prioritari. La permanenza in Serie A è una sua preferenza, ma non mancano le opzioni estere: il Fenerbahçe ha presentato una ricca proposta dalla Turchia, mentre in Premier League l’Aston Villa monitora la situazione. Intanto torna formalmente al Lipsia, in attesa della prossima sistemazione. A Napoli, comunque, lascia un buon ricordo: due volte azzurro, due volte salutato con affetto.